В состав сборной республики вошли 16 спортсменов
С 9 по 12 сентября в Якутске пройдут всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине «вольная борьба» среди юниоров до 21 года. Турнир посвящён памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Дмитриева, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии. В состав сборной команды республики войдут:
Весовая категория 57 кг
Баяндуев Баир
Баяндуев Жаргал
Гармаев Ринчин
Шойжинимаев Алдар
Весовая категория 61 кг
Цыренжапов Дамдин
Ринчинов Ринчин
Борогшонов Эрдэм
Весовая категория 70 кг
Цыдендоржиев Намжил
Упхоев Игорь
Куприянов Дмитрий
Весовая категория 74 кг
Бодиев Тумэн
Дугаржапов Цырен
Весовая категория 79 кг
Жигжитов Аюр
Судаков Максим
Весовая категория 92 кг
Нимаев Аюр
Весовая категория 97 кг
Жибалов Илья
Возрастное ограничение 6+
Борцы Бурятии примут участие во всероссийских соревнованиях в Якутске
Общество, Фото:
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