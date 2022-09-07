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В Улан-Удэ прошла селфи-акция «Нет терроризму»

В Улан-Удэ прошла селфи-акция «Нет терроризму»
Общество,  Фото:ВСГИК
Победителями конкурса стали студенты ВСГИК

В столице Бурятии подведены итоги городской селфи-акции «Нет терроризму». Мероприятие было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Своё негативное отношение к опасной угрозе очень ярко и образно выразили студенты вузов и ссузов, члены общественных молодёжных организаций, ветераны Советского района, представители ТОСов и «серебряные» волонтёры. Участники акции активно размещали в социальной сети «ВКонтакте» видеоролики, плакаты, фотокадры «Нет терроризму», «Стоп-террор», «Мы против терроризма».

Победителями конкурса стали студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры. Второе место заняли студенты первого курса группы 1322 Байкальского колледжа туризма и сервиса. Почётного третьего места удостоились студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации города Улан-Удэ.
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