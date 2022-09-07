Победителями конкурса стали студенты ВСГИК
В столице Бурятии подведены итоги городской селфи-акции «Нет терроризму». Мероприятие было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Своё негативное отношение к опасной угрозе очень ярко и образно выразили студенты вузов и ссузов, члены общественных молодёжных организаций, ветераны Советского района, представители ТОСов и «серебряные» волонтёры. Участники акции активно размещали в социальной сети «ВКонтакте» видеоролики, плакаты, фотокадры «Нет терроризму», «Стоп-террор», «Мы против терроризма».
Победителями конкурса стали студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры. Второе место заняли студенты первого курса группы 1322 Байкальского колледжа туризма и сервиса. Почётного третьего места удостоились студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации города Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прошла селфи-акция «Нет терроризму»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии проведут бесплатный краеведческий квест
Победителями конкурса стали студенты ВСГИК
Лидером стал маршрут «Север острова Ольхон»
В республике прошли учения войск противовоздушной обороны
Это позволит сократить выброс в воздух загрязняющих веществ на 25%
Генерал-майор Вадим Хахалов учился в школе №1 с 1 по 7 класс
Местных жителей возмущает неторопливый ход ремонтных работ
В столице Бурятии работают ярмарки выходного дня
В состав сборной республики вошли 16 спортсменов
Посол Непала посетил дацан в Санкт-Петербурге
6 сентября открылся фестиваль постановок народных и любительских театральных коллективов
Всероссийский форум пройдёт в Москве в октябре
Ограничения введут в день празднования юбилея региона
Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума
Бурятским танцем завершили традиционные соревнования