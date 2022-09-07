В Улан-Удэ активно штрафуют расклейщиков объявлений

Общая сумма штрафов превысила миллион рублей



В Улан-Удэ с начала года составлено 132 протокола за расклейку объявлений в неположенных местах. Общая сумма штрафов превысила 1 млн рублей.



Протоколы за подобные нарушения выписывают специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства, пояснили в администрации города.



С начала года составлено 28 протоколов в отношении юридических лиц на сумму 680 тысяч рублей, на должностных лиц – 14 на 68 тысяч рублей, физических лиц – 90 протоколов на 275 тысяч.



– Просим горожан ответственно относиться к содержанию внешнего облика города и не допускать загрязнения стен домов, ограждений и иных элементов благоустройства объявлениями и надписями, – обратился к горожанам начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Цокто Жамсуев.



Штрафы по статье 30 закона Бурятии об административных правонарушениях предусматривают взыскания с граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей; с должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.

