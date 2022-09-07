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Большинство жителей Бурятии умалчивают о состоянии авто при продаже

Большинство жителей Бурятии умалчивают о состоянии авто при продаже
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Продавцы считают, что они не обманывали, а немного недоговаривали

Автомобильный сайт Дром решил выяснить, сколько автовладельцев обманывают при продаже машины. По результатам опроса выяснилось, что 61% жителей Бурятии предпочитают не рассказывать всей правды о своей машине.

При этом 8% автолюбителей республики ответили, что приходилось врать, ведь иначе машину не продашь. Больше половины опрошенных (53%) считают, что они не обманывали, а немного недоговаривали. Говорили всю правду о состоянии машины только 39% автовладельцев Бурятии.

В среднем по стране каждый десятый признался, что ему приходилось говорить неправду о машине. «Немного недоговаривали» 50% опрошенных, а 40% автовладельцев утверждают, что никогда не обманывали при продаже авто.

Самыми честными автолюбителями в стране, судя по опросу, оказались жители Татарстана, ХМАО и Пермского края. В этих регионах больше половины опрошенных утверждают, что всегда честно продавали машины. А в Хабаровском, Приморском и Алтайском краях больше всего тех, кому приходилось что-то скрывать о состоянии авто. Только треть автолюбителей этих регионов по совести продавали машины.  
автомобили

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