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Названы самые популярные маршруты на западе Байкала

Названы самые популярные маршруты на западе Байкала
Общество,  Фото:pixabay.com
Лидером стал маршрут «Север острова Ольхон»

В Прибайкальском национальном парке Иркутской области подвели итоги летнего сезона и посещаемости маршрутов. Список самых востребованных направлений для путешествий и отдыха на западном берегу Байкала был составлен на основании данных электронной системы оформления разрешений на посещение особо охраняемой природной территории.

Лидером списка в очередной раз стал маршрут «Север острова Ольхон» с результатом в более чем 40000 человек за три летних месяца. На втором месте – Большая Байкальская тропа на отрезке между посёлками Листвянка и Большое Голоустное. Прогулки пешком вдоль берега Байкала выбрали более 13000 человек.

«Бронза» у маршрута «Юг острова Ольхон». Живописные озёра и мысы осмотрели более 8000 человек.

Также по-прежнему популярно у посетителей особо охраняемой природной территории Сухое озеро вблизи посёлка Большое Голоустное. Летом этого года оно не наполнилось водой, но тем не менее, привлекло на свои берега порядка 7000 человек. Примерно столько же гостей западного берега Байкала решили пройти по маршруту «Бакланий камень – деревня Бугульдейка». На полторы тысячи меньше посетителей отправились по водному маршруту «Акватория пролива Малое Море с островами». Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Байкал Иркутская область национальный парк туризм Ольхон маршрут

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