Лидером стал маршрут «Север острова Ольхон»
В Прибайкальском национальном парке Иркутской области подвели итоги летнего сезона и посещаемости маршрутов. Список самых востребованных направлений для путешествий и отдыха на западном берегу Байкала был составлен на основании данных электронной системы оформления разрешений на посещение особо охраняемой природной территории.
Лидером списка в очередной раз стал маршрут «Север острова Ольхон» с результатом в более чем 40000 человек за три летних месяца. На втором месте – Большая Байкальская тропа на отрезке между посёлками Листвянка и Большое Голоустное. Прогулки пешком вдоль берега Байкала выбрали более 13000 человек.
«Бронза» у маршрута «Юг острова Ольхон». Живописные озёра и мысы осмотрели более 8000 человек.
Также по-прежнему популярно у посетителей особо охраняемой природной территории Сухое озеро вблизи посёлка Большое Голоустное. Летом этого года оно не наполнилось водой, но тем не менее, привлекло на свои берега порядка 7000 человек. Примерно столько же гостей западного берега Байкала решили пройти по маршруту «Бакланий камень – деревня Бугульдейка». На полторы тысячи меньше посетителей отправились по водному маршруту «Акватория пролива Малое Море с островами». Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Названы самые популярные маршруты на западе Байкала
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это позволит сократить выброс в воздух загрязняющих веществ на 25%
Генерал-майор Вадим Хахалов учился в школе №1 с 1 по 7 класс
В столице Бурятии работают ярмарки выходного дня
В состав сборной республики вошли 16 спортсменов
Посол Непала посетил дацан в Санкт-Петербурге
6 сентября открылся фестиваль постановок народных и любительских театральных коллективов
Всероссийский форум пройдёт в Москве в октябре
Ограничения введут в день празднования юбилея региона
Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Восточного экономического форума
Бурятским танцем завершили традиционные соревнования
Сбербанк, правительство Бурятии и ПАО «ТГК-4» заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере ESG
Извращенец орудовал на Шишковке
Строительство обошлось в 23 миллиона рублей
Завершение работ планируется в декабре
«Нам в нашей солнечной республике надо просто жить и радоваться жизни», - призывает Оксана Бухольцева