В школе Улан-Удэ открыли мемориальную доску воину-афганцу

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Генерал-майор Вадим Хахалов учился в школе №1 с 1 по 7 класс



5 сентября в школе №1 города Улан-Удэ открыли мемориальную доску, посвящённую памяти заслуженного военного лётчика СССР, инструктора по подготовке космонавтов, кавалера ордена Ленина, генерал-майору авиации Вадима Николаевича Хахалова, погибшего 5 сентября 1981 года в Афганистане при выполнении боевого задания.



В школе №1 Вадим Хахалов учился с 1 по 7 класс. Затем продолжил обучение в 665-й московской школе. Окончил Сталинградское военное авиационное училище лётчиков. Выпускник военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина. Прошёл путь от курсанта до генерал-майора авиации.



Право открыть мемориальную доску было предоставлено племяннице генерал-майора Маргарите Карнышевой и полковнику авиации Геннадию Леонову. В память о всех воинах-афганцах, геройски погибших при выполнении воинского и интернационального долга, умерших на Родине, салютная группа из военнослужащих отдала воинские почести.



- В Афганистан Вадим Николаевич прибыл в июле 1981 года. 5 сентября 1981 года вертолёт генерал-майора авиации был сбит огнём из крупнокалиберного пулемёта и упал на территорию, занятую душманами. Экипаж вертолёта и Вадим Хахалов погибли. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, наш земляк был награждён орденом Ленина (посмертно), - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



В Улан-Удэ именем Вадима Хахалова названа одна из улиц в Железнодорожном районе.

