Жителей Улан-Удэ приглашают разгадать «Секреты старого города»

В столице Бурятии проведут бесплатный краеведческий квест



10 сентября в 14:00 в Улан-Удэ пройдёт пешеходный краеведческий квест «Секреты старого города», посвящённый Году здоровья и активного долголетия.



- Участники смогут почувствовать себя героями настоящих приключений, окунуться в мир загадок и тайн, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Принять участие в квесте могут зарегистрированные команды из 2-4 человек. Участие в игре бесплатное, победителей ждут призы. Ориентировочное время игры - 2,5 часа.



Место сбора – памятник Константину Рокоссовскому. Игра будет проходить в центральной части города.



Возрастное ограничение 12+

