В столице Бурятии проведут бесплатный краеведческий квест
10 сентября в 14:00 в Улан-Удэ пройдёт пешеходный краеведческий квест «Секреты старого города», посвящённый Году здоровья и активного долголетия.
- Участники смогут почувствовать себя героями настоящих приключений, окунуться в мир загадок и тайн, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Принять участие в квесте могут зарегистрированные команды из 2-4 человек. Участие в игре бесплатное, победителей ждут призы. Ориентировочное время игры - 2,5 часа.
Место сбора – памятник Константину Рокоссовскому. Игра будет проходить в центральной части города.
Возрастное ограничение 12+
Жителей Улан-Удэ приглашают разгадать «Секреты старого города»
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