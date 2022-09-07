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В Улан-Удэ определили места для продажи сельхозпродукции

В Улан-Удэ определили места для продажи сельхозпродукции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии работают ярмарки выходного дня

В Улан-Удэ определены места для продажи сельскохозяйственной продукции на прилегающих к торговым комплексам территориях. Об этом рассказали в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Торговля на площадках осуществляется в формате ярмарок выходного дня. Для удобства покупателей и продавцов сельхозпродукции места расположены во всех районах города.

- Важно отметить, что продавать свою продукцию на площадках может любой желающий независимо от объёмов. Для аренды места под реализацию сельхозпродукции необходимо обращаться в администрацию торговых комплексов, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Адреса, количество мест и стоимость размещения:
- ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9 – 20 столов по 3 метра (аренда 1 м стола 100 руб./день), 8 машиномест (аренда 1 машиноместа – 150 руб./день);
- ТК «Фортуна», проспект Автомобилистов, 4б – 20 мест (палатка или место), аренда 300 руб./день;
- ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108 – 21 стол по 3 метра (аренда 1 м стола 100 руб./день), 15 машиномест (аренда 1 машиноместа 150 руб./день).
ярмарка сельскохозяйственная продукция торговля Улан-Удэ

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