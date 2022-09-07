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В Иркутске отметят столетие Леонида Гайдая

В Иркутске отметят столетие Леонида Гайдая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На проведение мероприятий выделят 9,3 миллионов рублей

Проект празднования столетия Леонида Гайдая стал победителем грантового конкурса. На реализацию и проведение мероприятий, а также создание документального фильма о знаменитом режиссёре выделят 9,3 миллионов рублей. Также для празднования юбилея Гайдая разработают единую символику, которую будут использовать по всей России.

– Столетие Леонида Гайдая вся страна будет отмечать 30 января 2023 года. А Иркутск теперь – с особым размахом! Люди интересуются творчеством Гайдая и кинематографом в целом. Уверен, что будет много желающих принять участие в праздновании юбилея нашего знаменитого земляка, – подчеркнул директор «ГайдайЦентра» Юрий Яшников.

В музее истории Иркутска планируют представить первую в регионе выставку «Гайдай – мой земляк» (6+). Кроме того, для жителей и гостей города проведут экскурсию «Иркутск кинематографический», квизы, лекции и «Гайдай-диктант».

Также проект предусматривает обустройство памятника Леониду Гайдаю и его знаменитой троице, установку оборудования для подсветки скульптуры. В день рождения режиссёра на площади Труда у цирка организуют большой флешмоб с хороводом (0+). В День иркутского кино, 24 марта, киносообщество региона проведёт флешмоб «Будущие Гайдаи» (0+). В мае состоится акция «Рядовой Гайдай», посвящённая фронтовым годам жизни режиссёра.

К юбилею будет приурочена интернет-премьера фильма «Похабовск. Обратная сторона Сибири» (12+).

Празднование завершат премьерой документального фильма, который объединит все многогранные стороны личности Леонида Иовича. Тексты интервью с ним лягут в основу сценария. В фильм также войдут редкие кадры на берегах Байкала во время стажировки в «Восточно-Сибирской студии кинохроники». Они были сняты, когда Гайдай учился на втором курсе ВГИКа. После премьерных показов фильм появится в сети интернет, где его смогут увидеть все поклонники творчества народного артиста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск кинематограф кино юбилей

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