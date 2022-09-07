Восхождение осложняли погодные условия
В преддверии 220-летия со дня образования Министерства юстиции России сотрудники отдела специального назначения «Байкал» совершили восхождение на вершину полуострова Святой Нос.
Восхождение по «Тропе испытаний» началось в местности Глинка, расположенной на территории Забайкальского национального парка. Наметив контрольные точки, сотрудники уголовно-исполнительной системы начали восхождение. До первой контрольной точки «Крест» они шли 1 час 10 минут. Погода стояла тёплая и солнечная, маршрут был не сложный, тропа пологая.
После небольшого перерыва спецназовцы продолжили свой путь. Спустя некоторое время усложнился не только маршрут, но и погодные условия: подул сильный ветер, заморосил мелкий дождь. Чем выше поднимались туристы, тем холоднее становилось. Постепенно дождь перешёл в мелкий град и усилились порывы ветра.
На протяжении всего пути менялась не только погода, но и растительность. Сосновый лес сменился на заросли кедрового стланика.
До наивысшей точки полуострова Святой Нос - горы Маркова, расположенной на высоте 1878 метров над уровнем моря, сотрудники спецназа добирались порядка трёх часов.
Добравшись до конечной точки маршрута, бойцы спецназа смогли насладиться удивительным видом раскинувшегося внизу живописной панорамой Чивыркуйского и Баргузинского заливов озера Байкал.
Там сотрудники ОСН «Байкал» развернули флаг ФСИН России и флаг своего отряда, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Сотрудники УФСИН по Бурятия взошли на вершину Святого Носа
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