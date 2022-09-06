В Бурятии сняли празднование юбилея для передачи «По секрету всему свету»

Стали известны подробности визита Евгения Папунаишвили в Бурятию
В этнокомплексе «Степной кочевник» в Заиграевском районе Бурятии побывала съёмочная группа во главе с ведущим Евгением Папунаишвили - знаменитым танцором, хореографом, владельцем танцевальных школ, участником популярных проектов. Устоять перед обаянием экскурсовода из этнокомплекса Эрдыни-Дара Доржиевой шоумен не смог и предложил ей и её не менее известному супругу Тарба-ламе стать героями съёмок передачи Первого канала «По секрету всему свету» (12+). Об этом сообщает районная газета «Вперёд».
Съёмки бурятского юбилея на примере семьи Доржиевых прошли 4 сентября на Верхней Берёзовке. Благодаря всем участникам проекта постановочный импровизированный юбилей превратился в настоящий праздник.
- Наши земляки выложились по полной и продемонстрировали множество интересных обрядов. Одним из них был древний обряд лечения парами бараньих голов с прижатием: к ушам - чтобы долго глухоты не было; к глазам - для острого глаза; к вискам, чтобы не страдать старческим маразмом и ум был светлым. Приглашённые гости пели песни, подарили красивый бурятский танец, и сыграли на старинном, полузабытом, однострунном музыкальном инструменте - сууха-хуур, изготовленном из мочевого пузыря 4-х годовалого быка. На юбилее станцевали общий ёхор - хоровод, где в пляс пустился сам шоумен Евгений Папунаишвили, - сообщает газета «Вперёд».
Как сообщал «Байкал-Daily», новостью о прибытии в этнокомплекс «Степной кочевник» съёмочной группы поделилась на днях директор «ЖАССО-тур» Светлана Цыбикдоржиева.
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