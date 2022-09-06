Акция прошла в Тункинском районе
В Тункинском районе Бурятии представители добровольной народной дружины совместно с госавтоинспекторами провели акцию по пропаганде соблюдения скоростного режима «Снизь скорость».
В ходе акции автомобилистов призвали выбирать безопасную скорость движения на автодороге.
Общественники напомнили автолюбителям, как взаимосвязано снижение количества ДТП и правильно выбранная скорость передвижения. А также подчеркнули, что от соблюдения скоростного режима зависит здоровье и жизнь не только водителя, но и окружающих.
- Выбирайте безопасную скорость, которая позволит водителю контролировать дорожную ситуацию, и воздержитесь от выполнения опасных маневров, - рекомендовали сотрудники ГИБДД.
В Бурятии провели акцию «Снизь скорость»
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