В Бурятии провели акцию «Снизь скорость»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция прошла в Тункинском районе



В Тункинском районе Бурятии представители добровольной народной дружины совместно с госавтоинспекторами провели акцию по пропаганде соблюдения скоростного режима «Снизь скорость».



В ходе акции автомобилистов призвали выбирать безопасную скорость движения на автодороге.



Общественники напомнили автолюбителям, как взаимосвязано снижение количества ДТП и правильно выбранная скорость передвижения. А также подчеркнули, что от соблюдения скоростного режима зависит здоровье и жизнь не только водителя, но и окружающих.



- Выбирайте безопасную скорость, которая позволит водителю контролировать дорожную ситуацию, и воздержитесь от выполнения опасных маневров, - рекомендовали сотрудники ГИБДД.

