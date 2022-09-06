Гражданам Монголии не дали ввезти в Бурятию мясо и творог





Граждане Монголии пытались ввезти в Бурятию 2 кг мяса и 3 кг творога. Продукты заметили государственные инспекторы управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Наушки».Однако эту продукцию запрещено импортировать в Россию из Монголии, так как соседняя страна считается неблагополучной в эпизоотическом отношении.В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении.- Продукция изъята и подлежит уничтожению, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.