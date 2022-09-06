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В Иркутске стартовала Байкальская молодёжная школа фундаментальной физики

В Иркутске стартовала Байкальская молодёжная школа фундаментальной физики
Общество,  Фото:pixabay.com
В мероприятиях примут участие молодые учёные и аспиранты из России, Монголии, Беларуси и Азербайджана

В Иркутске 5 сентября начала работу международная Байкальская молодёжная научная школа фундаментальной физики «Физические процессы в космосе и околоземной среде». В рамках неё состоится XVII конференция молодых учёных «Взаимодействие полей и излучения с веществом». Мероприятия завершатся 10 сентября. В них принимают участие молодые учёные и аспиранты из России, Монголии, Беларуси и Азербайджана, сообщили в Институте солнечно-земной физики СО РАН.

Ректор школы академик РАН Гелий Жеребцов напомнил, что это первое очное научное мероприятие, которое проводит институт за последние два года:

«Из-за пандемии мы не смогли провести школу в прошлом году и очень рады, что наконец появилась возможность встретиться и послушать молодых коллег. У школы замечательные традиции, среди которых самая ценная – это умение и желание её участников учиться, обогащаться новыми знаниями и идеями. Молодые учёные Института солнечно-земной физики поделятся на конференции первыми результатами наблюдений на новых инструментах Национального гелиогеофизического комплекса РАН. Лекторы школы расскажут о наиболее интересных и дискуссионных вопросах современной физики, участники конференции представят свои работы. Ну и, конечно, самое интересное – это обсуждение и дискуссия».

В этом году перед школой прошли интенсивы на современном оборудовании: на комплексе оптических инструментов института в Торах и на уникальной научной установке – единственном в России радаре некогерентного рассеяния.

Иркутская область стала главным центром наземных исследований космоса в России, отметил декан физического факультета Иркутского государственного университета доктор физико-математических наук Николай Буднев.

- У нас изучается и ближний, и дальний космос, строятся уникальные научные инструменты. Все эти исследования невозможны без молодых кадров, поэтому подобные школы, на которых оттачивается научная мысль и рождаются новые идеи, просто бесценны, - подчеркнул он.

На конференции молодых учёных будут работать секции астрофизики и физики Солнца, физики атмосферы, включая околоземное космическое пространство, диагностики естественных неоднородных сред и математического моделирования, на них будут представлены устные и стендовые доклады. Аспиранты и молодые учёные представят 141 доклад, их оценит жюри, в состав которого войдут ведущие учёные учреждений-организаторов.

Справка:

Школы начали проводиться в Иркутске ежегодно, начиная с 1998 года. Первая Байкальская научная молодёжная школа фундаментальной физики проводилась по теме «Астрофизика и физика микромира». БШФФ-1999 была посвящена изучению взаимодействия излучений и полей с веществом. Именно эта тема стала основной на последующих школах. На X БШФФ в 2007 году было принято решение проводить школу раз в два года. Она проходила по нечётным годам до 2021 года, когда из-за сложностей, связанных с коронавирусными ограничениями, было принято решение перенести её на 2022 год.
ученые физика

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