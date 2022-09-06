Анатолий Михаханов провёл для улан-удэнцев философскую зарядку









Зарядка на Центральном стадионе стала доброй традицией, она проводится в 8 часов утра по вторникам и четвергам. Присоединиться к ней всех желающих приглашают организаторы - республиканский врачебно-физкультурный диспансер и минспорта.



Физическая активность в утреннее время придает бодрость, улучшает физическую форму, повышает настроение, укрепляет силу воли и здоровье. Никаких чрезмерных нагрузок утренняя физкультура не содержит, поэтому она не вызывает ощущения усталости или боли.





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Бывший сумоист, а ныне интеллект-тренер Анатолий Михаханов провёл зарядку на Центральном стадионе Бурятии.- Анатолий Михаханов провёл сегодня по-настоящему философскую зарядку - взбодрил всем участникам и тело, и дух. Каждое упражнение сопровождалось не только объяснениями, как и что именно работает в том или ином упражнении, также Анатолий делился японскими мудростями. «Куда мы с вами плыли в упражнении? Конечно, к богатству, любви и счастью! То есть, к себе! К пути к себе», - вдохновлял некогда профессиональный борец сумо, - рассказали в минспорта Бурятии.