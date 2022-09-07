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В Бурятии сохранится тёплая погода

В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +26 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 сентября по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +5,+10, местами +2,-3, днём +20,+25, по южной половине до +29, по северной половине +13,+19.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +24,+26.
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