Воздух прогреется до +26 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 сентября по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +5,+10, местами +2,-3, днём +20,+25, по южной половине до +29, по северной половине +13,+19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +24,+26.
В Бурятии сохранится тёплая погода
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