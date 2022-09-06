06 сентября

05 сентября

Популярное

В Улан-Удэ движение на улице Терешковой откроют 7 сентября

В Улан-Удэ движение на улице Терешковой откроют 7 сентября
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сроки ремонта сдвинули из-за дождей

Завтра, 7 сентября, планируется открыть движение по улице Терешковой в Улан-Удэ, известила администрация города.

Прежним сроком называлось 4 сентября. Однако перекрытие участка дороги от улицы Павлова до улицы Спартака в связи с ремонтом продлили в итоге до 7-го числа. Сейчас подрядчик «Доринвест» уложил первый слой асфальта на перекрытом участке.

- Сроки асфальтирования проезжей части сдвинулись в связи с прошедшими дождями. Работы завершатся завтра к концу дня. Движение cpaзy жe бyдeт oткpытo, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

Подрядная организация «Доринвест» работает в две смены. Общая протяжённость участка - 1,51 км.

После открытия проезжей части работы по строительству тротуаров и благоустройству продолжатся.

Администрация Улан-Удэ принесла горожанам извинения за неудобства.

Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт дороги на улице Терешковой идёт с 1 июня. Работы разбили на этапы, чтобы организовать объезд. Подрядная организация получит за ремонт 79,3 млн рублей.

дороги дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Анатолий Михаханов провёл для улан-удэнцев философскую зарядку
Анатолий Михаханов провёл для улан-удэнцев философскую зарядку
Общество, 06.09.2022
Бывший сумоист делился японскими мудростями
В Улан-Удэ жители Элеватора пожаловались на переполненные мусорки
В Улан-Удэ жители Элеватора пожаловались на переполненные мусорки
Общество, 06.09.2022
Судя по состоянию контейнеров, мусор не вывозили уже долгое время
Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятия Цыцэг Жамбалова
Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятия Цыцэг Жамбалова
Общество, 06.09.2022
Более сорока лет она проработала в министерстве здравоохранения республики
Фёдор Конюхов посетит Бурятию во время новой экспедиции
Фёдор Конюхов посетит Бурятию во время новой экспедиции
Общество, 06.09.2022
Знаменитый путешественник держит путь в Монголию
Жителя Бурятии обязали вернуть МВД полмиллиона рублей
Жителя Бурятии обязали вернуть МВД полмиллиона рублей
Общество, 06.09.2022
Мужчина не исполнил требования контракта
В Бурятии военные следователи обустроили памятник герою Великой Отечественной войны
В Бурятии военные следователи обустроили памятник герою Великой Отечественной войны
Общество, 06.09.2022
Сотрудники возложили цветы к памятнику и провели минуту молчания
В Улан-Удэ на фестивале «Своё» разыграют баранов
В Улан-Удэ на фестивале «Своё» разыграют баранов
Общество, 06.09.2022
На площади Советов вовсю идёт подготовка к фермерскому фестивалю
В Бурятии мать отсудила более 100 тысяч с убийцы её сына
В Бурятии мать отсудила более 100 тысяч с убийцы её сына
Общество, 06.09.2022
Осуждённый будет выплачивать долг из колонии
Более 200 больных COVID-19 выявили в Бурятии за сутки
Более 200 больных COVID-19 выявили в Бурятии за сутки
Общество, 06.09.2022
Накануне скончался один пожилой больной
Юристы Сбера стали первыми корпоративными волонтёрами в Бурятии
Юристы Сбера стали первыми корпоративными волонтёрами в Бурятии
Общество, 06.09.2022
Общественная палата республики и Бурятское отделение Сбербанка подписали соглашение по развитию корпоративного партнёрства
На севере Бурятии выберут «Чудо заморское» и «Чудо-овощ»
На севере Бурятии выберут «Чудо заморское» и «Чудо-овощ»
Общество, 06.09.2022
Горожан Северобайкальска зовут на конкурс-ярмарку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^