Сроки ремонта сдвинули из-за дождей
Завтра, 7 сентября, планируется открыть движение по улице Терешковой в Улан-Удэ, известила администрация города.
Прежним сроком называлось 4 сентября. Однако перекрытие участка дороги от улицы Павлова до улицы Спартака в связи с ремонтом продлили в итоге до 7-го числа. Сейчас подрядчик «Доринвест» уложил первый слой асфальта на перекрытом участке.
- Сроки асфальтирования проезжей части сдвинулись в связи с прошедшими дождями. Работы завершатся завтра к концу дня. Движение cpaзy жe бyдeт oткpытo, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.
Подрядная организация «Доринвест» работает в две смены. Общая протяжённость участка - 1,51 км.
После открытия проезжей части работы по строительству тротуаров и благоустройству продолжатся.
Администрация Улан-Удэ принесла горожанам извинения за неудобства.
Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт дороги на улице Терешковой идёт с 1 июня. Работы разбили на этапы, чтобы организовать объезд. Подрядная организация получит за ремонт 79,3 млн рублей.
В Улан-Удэ движение на улице Терешковой откроют 7 сентября
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