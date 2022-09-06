Судя по состоянию контейнеров, мусор не вывозили уже долгое время
Житель улан-удэнского микрорайона Элеватор рассказал «Байкал-Daily» о проблеме с вывозом мусора во дворе дома на улице Красноармейская.
- Строят рядом площадку спортивную, баки раньше в упор к площадке стояли, сейчас их ближе к дороге подвинули. Мусор давно уже забился, там всё доверху с горкой, уже пакеты вниз падают, возле баков уже всё валяется, а всё равно не вывозят. Раньше день через день мусоровоз по утрам здесь видел, а сейчас всё, нет такого. Школа напротив, площадка новая позади скоро откроется, а мусора с каждым днём всё больше, - посетовал местный житель.
Проблемы с мусором случаются на Элеваторе уже не впервые. Ранее «Байкал-Daily» сообщал о жалобах местных жителей на бездомных. Те облюбовали сквер через дорогу от школы №51, перенесли туда вещи с помойки, используя их для своего быта. А то, что в быту не сгодилось, выбрасывают там же, прямиком на землю. Как говорят местные жители, вопрос с мусором в том месте не был решён до сих пор.
В Улан-Удэ жители Элеватора пожаловались на переполненные мусорки
Общество, Фото:
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