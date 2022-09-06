Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятия Цыцэг Жамбалова

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Более сорока лет она проработала в министерстве здравоохранения республики



Министерство здравоохранения Бурятии сообщило о смерти коллеги, ветерана здравоохранения Жамбаловой Цыцэг Жалсановны (Татьяны Жамбаловны).



Татьяна Жамбаловна родилась 27 октября 1948 года. После окончания улан-удэнской средней школы № 35 начала трудовую деятельность санитаркой в СЭС НОД-6 ВСЖД ст. Улан-Удэ. Прошла годичные курсы педагогов, курсы секретарей-машинисток при Бурятском областном радиоклубе ДОСААФ.



Более сорока лет она проработала в министерстве здравоохранения Бурятии. Большое внимание уделяла вопросам совершенствования работы с документами, улучшения делопроизводства. В 1983 году заняла второе место в конкурсе машинисток правительства Бурятской АССР. За добросовестную работу награждалась медалью «Ветеран труда», почётными грамотами президиума Верховного Совета Бурятской АССР, правительства Бурятии, управделами правительства Бурятии, министерства здравоохранения РФ и Бурятии.



Татьяна Жамбаловна была большой труженицей. Она продолжала работать и в свои 70. Легко влилась в новый коллектив. В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики она стала родным человеком.



Всегда спокойная, отзывчивая, доброжелательная и внимательная, Татьяна Жамбаловна пользовалась огромным уважением в медицинском сообществе.



