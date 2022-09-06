Более сорока лет она проработала в министерстве здравоохранения республики
Министерство здравоохранения Бурятии сообщило о смерти коллеги, ветерана здравоохранения Жамбаловой Цыцэг Жалсановны (Татьяны Жамбаловны).
Татьяна Жамбаловна родилась 27 октября 1948 года. После окончания улан-удэнской средней школы № 35 начала трудовую деятельность санитаркой в СЭС НОД-6 ВСЖД ст. Улан-Удэ. Прошла годичные курсы педагогов, курсы секретарей-машинисток при Бурятском областном радиоклубе ДОСААФ.
Более сорока лет она проработала в министерстве здравоохранения Бурятии. Большое внимание уделяла вопросам совершенствования работы с документами, улучшения делопроизводства. В 1983 году заняла второе место в конкурсе машинисток правительства Бурятской АССР. За добросовестную работу награждалась медалью «Ветеран труда», почётными грамотами президиума Верховного Совета Бурятской АССР, правительства Бурятии, управделами правительства Бурятии, министерства здравоохранения РФ и Бурятии.
Татьяна Жамбаловна была большой труженицей. Она продолжала работать и в свои 70. Легко влилась в новый коллектив. В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики она стала родным человеком.
Всегда спокойная, отзывчивая, доброжелательная и внимательная, Татьяна Жамбаловна пользовалась огромным уважением в медицинском сообществе.
Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятия Цыцэг Жамбалова
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