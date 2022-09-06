В этом году конкурс посвящён преподобному Сергию Радонежскому
С 5 сентября по 25 октября в Бурятии проводится региональный этап XVIII международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В этом году он посвящён 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.
Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 5-8 лет (участвуют только в региональном этапе), 9-12 лет, 13-17 лет. Его участниками могут стать учащиеся воскресных церковно-приходских школ, а также учащиеся государственных, муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений и негосударственных дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Принять участие можно в трёх номинациях:
1. «Основная тематика» (изобразительное искусство):
- Преподобный Сергий Радонежский;
- Храмы в честь преподобного Сергия Радонежского;
- Свято-Троице Сергеева Лавра;
- Детство и юность преподобного Сергия Радонежского;
- Ученики преподобного Сергия Радонежского.
2. «Роспись по фарфору» (для детей 13-17 лет, учащихся художественных средних и средних специальных учебных заведений):
- Русь в эпоху преподобного Сергия Радонежского;
- Преподобный Сергий Радонежский и его сподвижники.
3. «Рассказ» (для детей 13-17 лет) - номинация посвящена преподобному Сергию Радонежскому, его эпохе, сподвижникам преподобного Сергия Радонежского.
Работы принимаются по 25 октября в храме Вознесения Господня в Улан-Удэ. Время приёма работ: с 10:00 до 18:00.
Все победители конкурса будут награждены дипломами, а участники – почётными грамотами и грамотами участника, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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В Бурятии стартовал конкурс детского творчества «Красота божьего мира»
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