Фёдор Конюхов посетит Бурятию во время новой экспедиции

Знаменитый путешественник держит путь в Монголию
Бурятия станет одной из точек новой экспедиции путешественника, писателя, художника, пилота свободного аэростата, альпиниста Фёдора Конюхова. Маршрут экспедиции стартует 7 сентября в Иркутске.
А 8 и 9 сентября Фёдор Конюхов будет находиться в Бурятии.
В пресс-службе минтуризма сообщили, что в первый день путешественник посетит Улан-Удэ: музей истории Бурятии, музей-галерею Льва Бардамова, а также центр восточной медицины.
Во второй день маршрут экспедиции пройдёт через город Кяхта, который был не только главной вехой Великого чайного пути, но и «воротами в Азию» и для русских путешественников. Все крупные экспедиции по изучению Восточной и Центральной Азии - Николая Пржевальского, Бронислава Громбчевского, Григория Грум-Гржимайло, Пётра Козлова и других, начинались и завершались здесь.
В 2020 году по инициативе президента Русского географического общества, министра обороны РФ Сергея Шoйгу в Кяхте открылась триумфальная арка, посвящённая исследователям и первооткрывателям районов Центральной Азии.
9 сентября экспедиция Фёдора Филипповича стартует из Кяхты в Монголию.
Он вместе с ещё несколькими мотопутешественниками планирует преодолеть около 1,7 тысяч километров, в том числе и по самой крупной пустыне на территории Монголии и Китая - Гоби.
Вся экспедиция займёт примерно 15 дней. В экстремальных условиях бездорожья путешественник планируют поставить новый российский рекорд по пересечению пустыни Гоби на мототехнике.
Экспедиция посвящена русско-монгольским отношениям. Ровно 110 лет назад был подписан договор о дружбе между государствами.
Фёдор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику. А также стал первым россиянином, побывавшим на всех семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Первый в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах, первый совершил одиночное кругосветное плавание, первый выполнил программу Семь Вершин, первый пересёк океан на вёсельной лодке, первый совершил кругосветный полёт на воздушном шаре.
Фёдор Конюхов посетит Бурятию во время новой экспедиции
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Знаменитый путешественник держит путь в Монголию
Мужчина не исполнил требования контракта
Сотрудники возложили цветы к памятнику и провели минуту молчания
На площади Советов вовсю идёт подготовка к фермерскому фестивалю
Осуждённый будет выплачивать долг из колонии
История развернулась в Заиграевском районе
Накануне скончался один пожилой больной
Оксана Бухольцева добралась до ДНР
Общественная палата республики и Бурятское отделение Сбербанка подписали соглашение по развитию корпоративного партнёрства
Горожан Северобайкальска зовут на конкурс-ярмарку
Заявки подаются до 10 октября
Утром местами туман
Участие в обоих мероприятиях бесплатное
Лауреатов объявят на открытии международного кинофестиваля
В соревнованиях примут участие юные борцы Иркутской области