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Фёдор Конюхов посетит Бурятию во время новой экспедиции

Фёдор Конюхов посетит Бурятию во время новой экспедиции
Общество, 
Знаменитый путешественник держит путь в Монголию

Бурятия станет одной из точек новой экспедиции путешественника, писателя, художника, пилота свободного аэростата, альпиниста Фёдора Конюхова. Маршрут экспедиции стартует 7 сентября в Иркутске.

А 8 и 9 сентября Фёдор Конюхов будет находиться в Бурятии.

В пресс-службе минтуризма сообщили, что в первый день путешественник посетит Улан-Удэ: музей истории Бурятии, музей-галерею Льва Бардамова, а также центр восточной медицины.

Во второй день маршрут экспедиции пройдёт через город Кяхта, который был не только главной вехой Великого чайного пути, но и «воротами в Азию» и для русских путешественников. Все крупные экспедиции по изучению Восточной и Центральной Азии - Николая Пржевальского, Бронислава Громбчевского, Григория Грум-Гржимайло, Пётра Козлова и других, начинались и завершались здесь.

В 2020 году по инициативе президента Русского географического общества, министра обороны РФ Сергея Шoйгу в Кяхте открылась триумфальная арка, посвящённая исследователям и первооткрывателям районов Центральной Азии.

9 сентября экспедиция Фёдора Филипповича стартует из Кяхты в Монголию.

Он вместе с ещё несколькими мотопутешественниками планирует преодолеть около 1,7 тысяч километров, в том числе и по самой крупной пустыне на территории Монголии и Китая - Гоби.

Вся экспедиция займёт примерно 15 дней. В экстремальных условиях бездорожья путешественник планируют поставить новый российский рекорд по пересечению пустыни Гоби на мототехнике.

Экспедиция посвящена русско-монгольским отношениям. Ровно 110 лет назад был подписан договор о дружбе между государствами.

Фёдор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику. А также стал первым россиянином, побывавшим на всех семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Первый в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах, первый совершил одиночное кругосветное плавание, первый выполнил программу Семь Вершин, первый пересёк океан на вёсельной лодке, первый совершил кругосветный полёт на воздушном шаре.
путешественники

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