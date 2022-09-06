Жителя Бурятии обязали вернуть МВД полмиллиона рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина не исполнил требования контракта



Жителя Бурятии через суд обязали вернуть МВД РФ затраты на обучение. Такой иск недавно рассмотрел Баргузинский районный суд.



Между местным жителем и МВД был заключен контракт. Документ обязывал прохождение службы не менее пяти лет в органах внутренних дел РФ по окончанию университета, а также условия о возмещении затрат на обучение. На учёбу несостоявшегося полицейского было потрачено более полумиллиона рублей.



- Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования истца МВД Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе суда.

