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Жителя Бурятии обязали вернуть МВД полмиллиона рублей

Жителя Бурятии обязали вернуть МВД полмиллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина не исполнил требования контракта

Жителя Бурятии через суд обязали вернуть МВД РФ затраты на обучение. Такой иск недавно рассмотрел Баргузинский районный суд.

Между местным жителем и МВД был заключен контракт. Документ обязывал прохождение службы не менее пяти лет в органах внутренних дел РФ по окончанию университета, а также условия о возмещении затрат на обучение. На учёбу несостоявшегося полицейского было потрачено более полумиллиона рублей.

- Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования истца МВД Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе суда.
суд МВД

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