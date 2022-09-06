Мужчина не исполнил требования контракта
Жителя Бурятии через суд обязали вернуть МВД РФ затраты на обучение. Такой иск недавно рассмотрел Баргузинский районный суд.
Между местным жителем и МВД был заключен контракт. Документ обязывал прохождение службы не менее пяти лет в органах внутренних дел РФ по окончанию университета, а также условия о возмещении затрат на обучение. На учёбу несостоявшегося полицейского было потрачено более полумиллиона рублей.
- Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования истца МВД Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе суда.
Жителя Бурятии обязали вернуть МВД полмиллиона рублей
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