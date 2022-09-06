В проекте принимают участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей
4 сентября из Москвы в Бурятию вернулись участница международного телевизионного конкурса «Ты – Супер!» (6+) Алёна К. и её руководитель Светлана Василевская. Юная вокалистка из села Красноярово Иволгинского района успешно прошла предварительные кастинги и приняла участие в очном этапе конкурса.
Напомним, что в телепроекте принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей: талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приёмных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. Возраст участников от 7 до 18 лет.
Эфир с участием Алёны выйдет 25 сентября на телеканале «НТВ», сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Возрастное ограничение 6+
Юная вокалистка из Бурятии приняла участие в международном телеконкурсе
Общество, Фото:
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