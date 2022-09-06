Девочку назвали Ксенией
5 сентября в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировано рождение 300-го ребёнка с начала года. В семье Ильи Александровича и Веры Андреевны 30 августа родилась дочь. Малышку назвали Ксенией.
Работники районного отдела поздравили счастливого отца с рождением дочери и вручили первый государственный документ – свидетельство о рождении. Также родителям пожелали крепкого здоровья, а малышке расти здоровой и счастливой, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что в начале сентября в Тарбагатайском районе республики прошла регистрация рождения сотого новорождённого ребёнка с начала года.
В Заиграевском районе Бурятии родился 300-й ребёнок
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