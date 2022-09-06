В Улан-Удэ на фестивале «Своё» разыграют баранов

На площади Советов вовсю идёт подготовка к фермерскому фестивалю
9 и 10 сентября в Улан-Удэ на площади Советов вновь развернётся огромная ярмарка – будет работать фестиваль фермерской продукции «Своё»
. Покупателям будет представлена охлажденная рыба, мёд нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое.
Гостей мероприятия ждут не только вкусные продукты, но и насыщенная культурная программа.
Сейчас на площади Советов вовсю идёт подготовка к фестивалю.
Сегодня стало известно, что на фестивале «Своё» состоится розыгрыш шести баранов.
- Гость фестиваля, купивший продукцию на 1000 и более рублей у одного фермера, станет участником розыгрыша одного из шести баранов. В каждый из двух дней фестиваля разыграют по три барана, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
Ярмарка будет работать с 10:00 до 20:00.
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