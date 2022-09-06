В Улан-Удэ на фестивале «Своё» разыграют баранов







Сегодня стало известно, что на фестивале «Своё» состоится розыгрыш шести баранов.



- Гость фестиваля, купивший продукцию на 1000 и более рублей у одного фермера, станет участником розыгрыша одного из шести баранов. В каждый из двух дней фестиваля разыграют по три барана, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



Ярмарка будет работать с 10:00 до 20:00.











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