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В Улан-Удэ на фестивале «Своё» разыграют баранов

В Улан-Удэ на фестивале «Своё» разыграют баранов
Общество, 
На площади Советов вовсю идёт подготовка к фермерскому фестивалю

9 и 10 сентября в Улан-Удэ на площади Советов вновь развернётся огромная ярмарка – будет работать фестиваль фермерской продукции «Своё». Покупателям будет представлена охлажденная рыба, мёд нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое.

Гостей мероприятия ждут не только вкусные продукты, но и насыщенная культурная программа.

Сейчас на площади Советов вовсю идёт подготовка к фестивалю.

 
Сегодня стало известно, что на фестивале «Своё» состоится розыгрыш шести баранов.

- Гость фестиваля, купивший продукцию на 1000 и более рублей у одного фермера, станет участником розыгрыша одного из шести баранов. В каждый из двух дней фестиваля разыграют по три барана, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 20:00. 


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фестиваль ярмарка

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