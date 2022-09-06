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Бурятия покажет участникам ВЭФ культуру хунну и «Оживающие полотна»

Бурятия покажет участникам ВЭФ культуру хунну и «Оживающие полотна»
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Также в павильоне республике расскажут о резиденциях Пандито Хамбо-лам

С 5 по 8 сентября во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. В павильоне Бурятии на выставке «Улица Дальнего Востока» размещена экспозиция национального музея республики. Представленный проект объединяет наследие народа хунну и бурятских художников.

Экспозиция представлена историческим мультимедийным контентом «Хунну. Погружение в эпоху» (0+). Пользователи контента смогут ознакомиться с бытом и укладом жизни хунну и проследить процесс эволюции хуннской культуры на территории Бурятии. В интерактивный контент включены уникальные археологические предметы национального музея РБ, а также фотографии, схемы, материалы, предоставленные археологами из института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, отдела истории и культуры Центральной Азии ИМБТ СО РАН, которые в настоящее время ведут раскопки и исследования на Иволгинском городище под руководством члена-корреспондента РАН, директора института истории, археологии и этнографии ДВО РАН Н. Крадина.

Материалы контента: музейные предметы, видеоматериалы, 3D-модели археологических предметов, анимация, комментарии исследователей культуры хунну. Все они структурированы по тематическим направлениям и художественно оформлены. В контенте проигрывается музыка «Хунну», специально написанная для проекта молодым композитором Лудубом Очировым.

Художественная часть проекта включает в себя мультимедийный контент «Оживающие полотна» (0+) из анимированных картин художников–классиков ХХ века из фондов нацмузея РБ: Ц. Сампилова, Р. Мэрдыгеева, А. Сахаровской, А. Цыбиковой и других. Работы демонстрируют быт и традиции бурят. Контент дополнен мелодиями традиционных напевов Бурятии.

Кроме этого, на выставке представлены работы современных художников, скульпторов и мастеров: Петра Гармаева, Дулмасу Гумпыловой, Зои Голетц, Алимы Цырендоржиевой, Юрия Эрдынеева и Евгения Болсобоева. Работы мастеров отражают мифологию, историю и этнокультурные традиции народов Бурятии. Также дополняют павильон республики две работы Зорикто Доржиева.

Кроме этого, в павильоне Бурятии представлена стендовая выставка (0+), повещённая истории резиденций Пандито Хамбо-лам. Выставка расскажет о трёх резиденциях. В 1741 году первой резиденцией стал Хилгантуйский (Цонгольский) дацан. В 1809 году резиденцией стал Тамчинский или Гусиноозёрский дацан, историческая и художественная самобытность которого наглядно представлена в экспозиции. Также здесь представлены редкие архивные документы, фотографии. После антирелигиозных гонений 30-х годов, в 1945-46 годах строится Иволгинский дацан, который становится третьей резиденцией. Сегодня Иволгинский дацан представляет собой крупный буддийский монастырский комплекс, памятник истории и архитектуры.

- Таким образом, выставка представит поликультурность развития региона на протяжении длительного хронологического отрезка и отразит своеобразие культуры Бурятии. Особый интерес вызовет у посетителей мультимедийный контент «Хунну. Погружение в эпоху» и «Ожившие полотна», - сообщает пресс-служба нацмузея.

Возрастное ограничение 0+
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