В Бурятии мать отсудила более 100 тысяч с убийцы её сына

Осуждённый будет выплачивать долг из колонии



В Бурятии женщина, потерявшая сына от рук убийцы, обратилась с гражданским иском в суд о возмещении расходов, связанных с похоронами и организацией поминального обеда.



Суд удовлетворил иск и взыскал с убийцы её сына более 110 тысяч рублей. Исполнением занялось Октябрьское подразделение судебных приставов Улан-Удэ. В это время убийцу отправили в одну из исправительных колоний строгого режима Приморского края. Ему присудили девять лет лишения свободы.



При проверке его личного имущества выяснилось, что в собственности ничего нет. Однако приставы обратили внимание на его доходы по месту отбывания наказания. Теперь из заработной платы осуждённого ежемесячно будут взыматься деньги в уплату материального ущерба.



- Кроме этого, в рамках исполнительного производства с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 7 744 рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



