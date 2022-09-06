Осуждённый будет выплачивать долг из колонии
В Бурятии женщина, потерявшая сына от рук убийцы, обратилась с гражданским иском в суд о возмещении расходов, связанных с похоронами и организацией поминального обеда.
Суд удовлетворил иск и взыскал с убийцы её сына более 110 тысяч рублей. Исполнением занялось Октябрьское подразделение судебных приставов Улан-Удэ. В это время убийцу отправили в одну из исправительных колоний строгого режима Приморского края. Ему присудили девять лет лишения свободы.
При проверке его личного имущества выяснилось, что в собственности ничего нет. Однако приставы обратили внимание на его доходы по месту отбывания наказания. Теперь из заработной платы осуждённого ежемесячно будут взыматься деньги в уплату материального ущерба.
- Кроме этого, в рамках исполнительного производства с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 7 744 рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
В Бурятии мать отсудила более 100 тысяч с убийцы её сына
Общество, Фото:
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