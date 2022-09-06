В Забайкальске освятят Цогчен дуган

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Торжественная церемония состоится 25 сентября



25 сентября в посёлке Забайкальск Забайкальского края состоится освящение Цогчен дугана «Тубдэн Норбулин». Церемонию проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.



- Новый Забайкальский дуган является филиалом Цугольского дугана. Первый дуган был открыт в Забайкальске в 2002 году по инициативе прежнего ширээтэ-ламы А. Дугарова. Новый Цогчен дуган начали возводить в 2012 году под руководством Соёл ламы Цыренова. Он был приглашён в Забайкальск ширээтэ-ламой Цугольского дацана Алдар ламой Шойнхоровым, - сообщает пресс-служба Сангхи.



Из-за отдалённости Забайкальского, Борзинского, Краснокаменского, и Приаргунских районов у верующих не было возможности посещать хуралы Цугольского дацана. Поэтому было решено открыть филиал дацана в Забайкальске. В этом году основные работы по возведению Цогчен дугана завершены, и 25 сентября состоится освящение, которое очень долго ждали верующие.



Программа мероприятий



24 сентября - заезд лам и гостей

25 сентября

9:00 – Хурал-освящение «Датогма» Забайкальского Цогчен дугана

12:00 - Торжественная часть. Открытие. Вручение благодарственных писем.

14:00 – Концерт, выступление артистов и народных ансамблей.



Также состоятся спортивные мероприятия: национальная бурятская борьба «Бухэ Барилдаан», разбивание хребтовой кости «Сээр Хугалха», бурятская национальная стрельба из лука «Суур харбаан», конные скачки «Мори урилдан». По окончании соревнований – награждения и закрытие.



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