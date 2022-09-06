В Бурятии опровергли информацию о том, что школьники будут голодать











Родителей школьников в Заиграевском районе Бурятии немало встревожило сообщение, рассылаемое по мессенджерам. В нём говорится, что с 4 сентября питание в школах района «будет временно отменено на основании приказа санитарной эпидемической станции».Новость взволновала родителей, и они поспешили поделиться ею в социальных сетях. Скрины опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия», где добавили: «Детей заставят голодать во всех школах Заиграевского района».Однако, как выяснилось, распространяемая информация является неточной. Об этом сообщила начальник управления образования Анна Шурыгина, слова которой приводит «Заиграево-инфо».Анна Шурыгина пояснила, что производственный контроль школьных пищеблоков проводится ежегодно. В преддверии учебного года в школьных столовых берут пробы воды. А с августа 2022 года работники школьного пищеблока также должны сдавать анализы на кишечные инфекции, в том числе ротавирусы, норовирусы и т.д.- В ходе производимых заборов проб воды в некоторых образовательных организациях были выявлены положительные результаты, после чего проводился повторный забор воды. Также ввиду большого количества работников пищеблоков в школах района, забор и направление анализов для исследования на кишечные инфекции был разделён на два потока. Таким образом, работа пищеблоков в ряде образовательных организаций района начнется с 6 сентября, 7 сентября. И 8 сентября будут открыты оставшиеся пищеблоки образовательных организаций района, - пояснила начальник районного управления образования.