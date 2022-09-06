Съёмки фильма с Дмитрием Харатьяном завершились в Забайкальском крае
В Забайкалье завершились съёмки полнометражного фильма «Озеро детства» (6+). Главные роли в нём сыграли народный артист РСФСР Александр Михайлов, народный артист России Дмитрий Харатьян и уроженка Забайкалья, актриса Евгения Короткевич.
- Сценарий фильма написан по мотивам рассказа писателя, лауреата премии губернатора Забайкальского края в области литературы Дмитрия Головина. Режиссёр проекта Андрей Карасов – победитель номинации «Приз зрительских симпатий» IX Забайкальского международного кинофестиваля, - сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.
По словам режиссёра, съёмки продолжались с 26 августа по 6 сентября на двух основных локациях: в селе Елизаветино Читинского района и озере Болванка. Часть сцен снята на улицах Читы и в аэропорту. Съёмки дополнительных эпизодов будут организованы в Москве. Премьера фильма планируется во время проведения X Забайкальского международного кинофестиваля.
По информации пресс-служба правительства Забайкалья, актёры фильма Дмитрий Харатьян и Евгения Короткевич приглашают читинцев и гостей города принять участие в экологической акции по очистке берега Читинки от мусора (0+). Мероприятие пройдёт 7 сентября в 10:00, сбор в районе моста по улице Ярославского.
Евгения Короткевич отметила, что в уборке примут участие члены съёмочной группы и волонтёры.
- Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие в нашей благостной акции. Я верю, что вместе мы сможем сделать нашу планету чище. Давайте будем аккуратно и бережно относиться к нашему общему дому, — написала актриса.
Звёзды российского кино зовут на уборку мусора в Чите
Общество, Фото:
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