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В районе Бурятии 90-летие отметила ветеран труда

В районе Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
Общество,  Фото:пресс-служба МО СП «Барыкинское»
Юбиляр всю жизнь посвятила родному колхозу

5 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии 90 лет отпраздновала труженица тыла, ветеран труда Екатерина Алексеевна Грудинина. Юбиляра поздравили представители администрации Тарбагатайского района и сельского поселения «Барыкинское».

- Всю жизнь Екатерина Алексеевна посвятила родному колхозу, работала дояркой, на лесозаготовках, на полях колхоза, вязала в снопы пшеницу. Имеет районные грамоты. За хорошую работу получила в подарок швейную машинку - в то время это был дорогой подарок. Кстати, машинка работает, и Екатерина Алексеевна до настоящего времени пользуется ей, - сообщает пресс-служба МО СП «Барыкинское».

Именинница воспитала троих детей. У неё два внука и два правнука.
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