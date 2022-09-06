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В Иркутский музей передали письмо последнего генерал-губернатора

В Иркутский музей передали письмо последнего генерал-губернатора
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В фонды областного краеведческого музея поступило письмо Александра Пильца

Фонды Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского пополнились ценным историческим документом – письмом последнего иркутского генерал-губернатора Александра Пильца, адресованным сотруднику аппарата особого совещания при верховном руководителе Добровольческой армии Александру Лодыженскому. В конце августа артефакт был передан в Москве заместителю директора краеведческого музея по экспозиционно-выставочной работе Наталье Гончаренко историком и писателем Александром Радаевым. 5 сентября в Иркутске состоялась пресс-конференция, посвящённая этому событию.

Как рассказал Александр Радаев, письмо он приобрёл с частью архива деятеля Белого движения Александра Лодыженского, оставившего заметный след в истории России.

– В прошлом году у меня появилась возможность приобрести ряд документов из этого ценного собрания, и среди них было письмо Александра Пильца. Я понял, что оно будет иметь особое значение для Иркутской области, краеведческого музея, и предложил музею принять этот артефакт в свои фонды. Его сотрудники с большим энтузиазмом ответили на моё предложение. Передача документа состоялась на площадке представительства Иркутской области при правительстве Российской Федерации, – рассказал Александр Радаев.

Письмо отпечатано на двух страницах на пишущей машинке и подписано Александром Пильцем. Оно содержит рукописные пометки к тексту, принадлежащие, вероятно, Александру Лодыженскому. Датируется ориентировочно концом 1918 года, когда Александр Пильц и Александр Лодыженский участвовали в работе особого совещания при верховном руководителе Добровольческой армии, генерале Антоне Деникине. Документ отражает сложности организации процесса работы данного временного органа управления и Добровольческой армии в целом, возникшие в связи с напряжёнными отношениями между членами-участниками особого совещания.

Рассказывая о содержании письма, заместитель директора Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского по экспозиционно-выставочной работе Наталья Гончаренко отметила, что время, когда оно было написано, было достаточно напряжённым для России. В 1917 году произошло две революции, сменился режим, шла Гражданская война.

– Эмоциональный тон письма тревожный, Александра Ивановича Пильца беспокоит то, что происходит в стране, он делится своими переживаниями с Александром Лодыженским. Это письмо с личной позицией, эмоциональными высказываниями, что добавляет ему особую ценность, -- подчеркнула Наталья Гончаренко.

Планируется, что письмо представят на выставке, посвящённой этому документу, после того, как оно пройдёт ряд определённых процедур. В данный момент оно находится на временном хранении, затем после заседания экспертной фондово-закупочной комиссии его оформят на постоянное хранение и присвоят номер, и затем его можно будет использовать в выставочной работе.

Письмо было опубликовано в приложении к воспоминаниям, изданным родственниками адресата Александра Лодыженского в Париже в 1984 году тиражом 300 экземпляров. В России книга не переиздавалась. В фондах Иркутского областного краеведческого музея тоже нет материалов, связанных с жизнью и деятельностью последнего иркутского генерал-губернатора Александра Пильца. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Справка

Александр Иванович Пильц (1870–1944), действительный статский советник, товарищ министра внутренних дел, иркутский генерал-губернатор (1916-1917 гг.), ранее – могилевский губернатор. Участник Белого движения. В 1918 г. – гражданский губернатор Одессы. С марта 1919 г. — главноуполномоченный по устройству беженцев в Новороссийске. С 10 июля 1919 г. — помощник начальника управления внутренних дел особого совещания при Деникине. Председатель комитета государственного призрения в Севастополе при бароне Врангеле. Скончался 25 февраля 1944 г. в Софии (Болгария).

Александр Александрович Лодыженский (1886–1976), сын депутата III и IV Думы, октябриста А.А. Лодыженского. Правовед. В 1919 г. работал в аппарате Особого совещания при Антоне Деникине. В эмиграции жил во Франции.

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