В Иркутске стартовал музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В рамках фестиваля состоится 14 концертов



5 сентября в Иркутске открылся XVII международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале». Мероприятие продлится до 15 сентября. В нём принимают участие около 400 музыкантов. Это звёзды классической музыки и юные талантливые музыканты, лауреаты и призёры международных конкурсов. В рамках фестиваля в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского и в концертном зале Иркутской областной филармонии состоится 14 концертов.



В этом году в столицу Прибайкалья посетят сразу два симфонических оркестра: уже известный иркутской публике государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского и молодой коллектив – Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (РНМСО).



Главным событием фестиваля станет исполнение в Иркутске духовной оратории Иоганна Баха «Страсти по Матфею» (6+). Это грандиозное по замыслу произведение, которое представят публике оркестр РНМСО под управлением Дмитрия Юровского, детский хор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей».



– Я каждый раз с особым трепетом представляю прекрасной иркутской публике не только уже всемирно признанных музыкантов, но и новые имена, которые, вне всякого сомнения, совсем скоро станут мировыми звёздами классической музыки, – отметил художественный руководитель фестиваля «Звёзды на Байкале» Денис Мацуев.



Музыкальным открытием для иркутян станут выступления лауреатов и победителей первого международного музыкального конкурса пианистов, дирижёров и композиторов имени С.В. Рахманинова, который прошёл этим летом в Москве. Гости фестиваля услышат Ивана Бессонова, Александра Ключко, Арсения Тарасевича-Николаева, Константина Хачикяна, Еву Геворгян и Илью Папояна. Их концерты пройдут, в том числе, на сцене Иркутской областной филармонии.



По традиции в рамках фестиваля состоится творческий отбор новых стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена». Для них проведут мастер-классы, специально приглашённые педагоги. Среди них, преподаватель кафедры специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных, художественный руководитель международного музыкального фестиваля «Рандеву» Святослав Липс, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Анна Янчишина, доцент кафедры «Оркестровые народные инструменты» государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова Надежда Дмитриенко. У учащихся иркутских музыкальных школ и профессиональных музыкальных учебных заведений будет возможность пообщаться с московскими педагогами и познакомиться с выступлениями стипендиатов предыдущих лет.



В программе фестиваля «Звезды на Байкале» также есть долгожданный гала-концерт звёзд балета Большого театра и концерт в полюбившемся публике формате «И классика, и джаз» (6+). Им фестиваль завершится. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

