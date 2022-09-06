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Бурятия присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы»

Бурятия присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Диктант написали в музее республике и школах Улан-Удэ

3 сентября по всей стране прошёл международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны – «Диктант Победы». В 2022 году акцию провели в четвёртый раз. В этом году в Улан-Удэ национальный музей Бурятии стал одной из площадок проведения диктанта, сообщает пресс-служба музея.

Перед началом диктанта с приветственным словом к участникам обратились организаторы мероприятия. С видеообращением выступил российский государственный, политический и военный деятель Сергей Нарышкин и члены долговременной экспедиции МКС в составе космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

- Участвую впервые, очень интересен формат мероприятия. В музее интересная атмосфера, плюс именно эта выставка («Хронограф Бурятии», 0+) подходит по тематике. Ну, и проверить себя захотелось, - поделилась участница диктанта Любовь Бадмажаповна.

Также учащиеся Улан-Удэ приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы» на 11 площадках школ и гимназий №35, №42, №51, №27, №2, №43, №57, №14, №54 и №26. Всего в акции приняло участие 330 старшеклассников. По информации пресс-службы комитета по образованию, ребята выполнили 25 заданий за 45 минут. 

Возрастное ограничение 6+
Бурятия диктант музей акция школа Улан-Удэ история Великая Отечественная

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