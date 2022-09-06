Диктант написали в музее республике и школах Улан-Удэ
3 сентября по всей стране прошёл международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны – «Диктант Победы». В 2022 году акцию провели в четвёртый раз. В этом году в Улан-Удэ национальный музей Бурятии стал одной из площадок проведения диктанта, сообщает пресс-служба музея.
Перед началом диктанта с приветственным словом к участникам обратились организаторы мероприятия. С видеообращением выступил российский государственный, политический и военный деятель Сергей Нарышкин и члены долговременной экспедиции МКС в составе космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.
- Участвую впервые, очень интересен формат мероприятия. В музее интересная атмосфера, плюс именно эта выставка («Хронограф Бурятии», 0+) подходит по тематике. Ну, и проверить себя захотелось, - поделилась участница диктанта Любовь Бадмажаповна.
Также учащиеся Улан-Удэ приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы» на 11 площадках школ и гимназий №35, №42, №51, №27, №2, №43, №57, №14, №54 и №26. Всего в акции приняло участие 330 старшеклассников. По информации пресс-службы комитета по образованию, ребята выполнили 25 заданий за 45 минут.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Алханае состоятся традиционные соревнования по перетягиванию каната
В фонды областного краеведческого музея поступило письмо Александра Пильца
Диктант написали в музее республике и школах Улан-Удэ
Иностранцы ввозили пять килограммов запрещёнки
Очистные сооружения в западных районах Забайкалья запустят до конца года
К трансляции с видеокамер разрешён публичный доступ
Церемония торжественного открытия состоится 7 сентября
Съёмки фильма с Дмитрием Харатьяном завершились в Забайкальском крае
Девочку назвали Ксенией
Прославленную балерину еле уговорили на интервью на телевидении: ни в какую не хотела акцентировать разговор на себе
Юбиляр всю жизнь посвятила родному колхозу
Ранее она выполнила норматив «Мастер спорта России»
В проекте принимают участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей
Все 3 спортсмена республики завоевали награды соревнований
В рамках фестиваля состоится 14 концертов