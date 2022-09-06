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Юристы Сбера стали первыми корпоративными волонтёрами в Бурятии

Юристы Сбера стали первыми корпоративными волонтёрами в Бурятии
Общество, 
Общественная палата республики и Бурятское отделение Сбербанка подписали соглашение по развитию корпоративного партнёрства

Юристы Сбера стали первыми корпоративными волонтёрами в республике. Общественная палата Республики Бурятия и Бурятское отделение Сбербанка подписали соглашение по развитию корпоративного партнёрства в сфере права и повышению информированности граждан о своих правах в разных сферах жизнедеятельности. Соглашение предусматривает оказание юристами Бурятского отделения Сбербанка бесплатных юридических консультаций для социально-ориентированных некоммерческих организаций, малоимущих граждан, граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации и обратившихся в общественную приёмную Общественной палаты Республики Бурятия.

- Бывает, что не всегда можно разобраться кто прав и многие не знают, как грамотно с точки зрения законодательства, действовать дальше. Уверен, что знания и профессионализм наших специалистов помогут горожанам разобраться в тонкостях права, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением.

Общественный центр юридического волонтёрства при Общественной палате Республики Бурятия объединяет начинающих и опытных юристов, гражданских и общественных активистов. В центр уже поступило несколько обращений граждан, по всем начата работа.

- Сегодня ощущается острая потребность помощи жителям республики по самым актуальным вопросам в их повседневной жизни. Большая благодарность юристам Сбера, которые стали первыми корпоративными волонтёрами в республике, - сообщила Татьяна Думнова, председатель Общественной палаты Республики Бурятия.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Сбер Сбербанк банки Бурятия

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