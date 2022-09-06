Юристы Сбера стали первыми корпоративными волонтёрами в Бурятии

Общественная палата республики и Бурятское отделение Сбербанка подписали соглашение по развитию корпоративного партнёрства



Юристы Сбера стали первыми корпоративными волонтёрами в республике. Общественная палата Республики Бурятия и Бурятское отделение Сбербанка подписали соглашение по развитию корпоративного партнёрства в сфере права и повышению информированности граждан о своих правах в разных сферах жизнедеятельности. Соглашение предусматривает оказание юристами Бурятского отделения Сбербанка бесплатных юридических консультаций для социально-ориентированных некоммерческих организаций, малоимущих граждан, граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации и обратившихся в общественную приёмную Общественной палаты Республики Бурятия.



- Бывает, что не всегда можно разобраться кто прав и многие не знают, как грамотно с точки зрения законодательства, действовать дальше. Уверен, что знания и профессионализм наших специалистов помогут горожанам разобраться в тонкостях права, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением.



Общественный центр юридического волонтёрства при Общественной палате Республики Бурятия объединяет начинающих и опытных юристов, гражданских и общественных активистов. В центр уже поступило несколько обращений граждан, по всем начата работа.



- Сегодня ощущается острая потребность помощи жителям республики по самым актуальным вопросам в их повседневной жизни. Большая благодарность юристам Сбера, которые стали первыми корпоративными волонтёрами в республике, - сообщила Татьяна Думнова, председатель Общественной палаты Республики Бурятия.



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