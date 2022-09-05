Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Дыжидма Иванова

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Она была одним из выдающихся лидеров профсоюзного движения



5 сентября на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Иванова Дыжидма Базаровна, председатель Бурятской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ с 1999 года по 2021 год, заслуженный врач Бурятии, заслуженный работник здравоохранения РФ.



Дыжидма Базаровна родилась 2 августа 1949 года в селе Ярикто Баргузинского района. Барагханскую среднюю школу она окончила с серебряной медалью, поступила в Иркутский государственный медицинский институт на лечебный факультет.



В начале своей карьеры работала врачом-оториноларингологом в городских больницах №1 и №5, а затем заместителем главного врача по поликлинической части больницы №5.



В 1986 году Дыжидма Базаровна была приглашена в Бурятский обком профсоюза медицинских работников, а в 1999 году была избрана на должность председателя Бурятской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ.



- За время работы в профсоюзе Дыжидма Базаровна внесла значительный вклад в общее дело профсоюзного движения в республике. Она усилила работу по защите прав членов профсоюза. Много было решено вопросов по оплате и охране труда медицинских работников. Была систематизирована работа по делопроизводству, информационной, молодёжной и физкультурно-спортивной работе, - рассказали в минздраве Бурятии.



Дыжидма Базаровна всегда на первое место ставила защиту трудовых и социальных прав, законных интересов медицинских работников и отрасли в целом. Она была чутким, отзывчивым и добропорядочным человеком. Посвятила профсоюзу более 40 лет своей жизни и пользовалась истинным авторитетом и уважением среди коллег, социальных партнеров и членов профсоюза.



- Сегодня мы потеряли одного из выдающихся лидеров профсоюзного движения, ветерана здравоохранения, наставника и учителя, - подчеркнули в минздраве.



Прощание состоится 8 сентября.

