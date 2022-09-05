05 сентября

04 сентября

Популярное

Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Дыжидма Иванова

Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Дыжидма Иванова
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Она была одним из выдающихся лидеров профсоюзного движения

5 сентября на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Иванова Дыжидма Базаровна, председатель Бурятской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ с 1999 года по 2021 год, заслуженный врач Бурятии, заслуженный работник здравоохранения РФ.

Дыжидма Базаровна родилась 2 августа 1949 года в селе Ярикто Баргузинского района. Барагханскую среднюю школу она окончила с серебряной медалью, поступила в Иркутский государственный медицинский институт на лечебный факультет.

В начале своей карьеры работала врачом-оториноларингологом в городских больницах №1 и №5, а затем заместителем главного врача по поликлинической части больницы №5.

В 1986 году Дыжидма Базаровна была приглашена в Бурятский обком профсоюза медицинских работников, а в 1999 году была избрана на должность председателя Бурятской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

- За время работы в профсоюзе Дыжидма Базаровна внесла значительный вклад в общее дело профсоюзного движения в республике. Она усилила работу по защите прав членов профсоюза. Много было решено вопросов по оплате и охране труда медицинских работников. Была систематизирована работа по делопроизводству, информационной, молодёжной и физкультурно-спортивной работе, - рассказали в минздраве Бурятии.

Дыжидма Базаровна всегда на первое место ставила защиту трудовых и социальных прав, законных интересов медицинских работников и отрасли в целом. Она была чутким, отзывчивым и добропорядочным человеком. Посвятила профсоюзу более 40 лет своей жизни и пользовалась истинным авторитетом и уважением среди коллег, социальных партнеров и членов профсоюза.

- Сегодня мы потеряли одного из выдающихся лидеров профсоюзного движения, ветерана здравоохранения, наставника и учителя, - подчеркнули в минздраве.

Прощание состоится 8 сентября. 
смерть некролог врачи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области создадут федеральный центр химии
В Иркутской области создадут федеральный центр химии
Общество, 05.09.2022
В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток»
В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
Общество, 05.09.2022
Юбилей отмечает Васса Алейник
Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»
Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»
Общество, 05.09.2022
Что именно реализуют на округах в следующем году – зависит от самих горожан
В Улан-Удэ очищают одну из самых длинных ливневок
В Улан-Удэ очищают одну из самых длинных ливневок
Общество, 05.09.2022
Работы выполняются вручную и с помощью канало-промывочной машины
В Бурятии лесники и дети убрались в лесу
В Бурятии лесники и дети убрались в лесу
Общество, 05.09.2022
Было собрано более 100 г мусора
В Улан-Удэ два новых детсада заполняются медленно
В Улан-Удэ два новых детсада заполняются медленно
Общество, 05.09.2022
Всего по городу в очереди стоят порядка трёх тысяч детей
В Улан-Удэ для сотрудников «Горсвета» строят новый пристрой
В Улан-Удэ для сотрудников «Горсвета» строят новый пристрой
Общество, 05.09.2022
Теперь появится возможность дополнительно набрать персонал
За выборами главы Бурятии будут бдить сотни наблюдателей
За выборами главы Бурятии будут бдить сотни наблюдателей
Общество, 05.09.2022
Общественники смогут принимать жалобы от избирателей  
Сентябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом
Сентябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом
Общество, 05.09.2022
Эта неделя обещает быть тёплой
В Бурятии камеры фиксации нарушений появились в новых местах
В Бурятии камеры фиксации нарушений появились в новых местах
Общество, 05.09.2022
Четыре комплекса ГИБДД передислоцировали
В Улан-Удэ микрокотик обрёл семью
В Улан-Удэ микрокотик обрёл семью
Общество, 05.09.2022
Василёк с удовольствием заботится о маленьком ребёнке
На «Улице Дальнего Востока» открылся павильон Бурятии
На «Улице Дальнего Востока» открылся павильон Бурятии
Общество, 05.09.2022
«Внутри чего только нет – от интерактивного проекта «Хунну. Погружение в прошлое» до моделей вертолётов», - рассказывают организаторы
Известный танцор Евгений Папунаишвили приехал в Бурятию
Известный танцор Евгений Папунаишвили приехал в Бурятию
Общество, 05.09.2022
Евгенией Папунаишвили снимает программу для федерального телеканала  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^