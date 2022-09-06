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В Бурятии до +25 градусов

В Бурятии до +25 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром местами туман

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике переменная облачность, без осадков, утром местами туман, днём по крайнему северу местами небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём +20,+25, местами +11,+16.

В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +21,+23.
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