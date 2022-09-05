Работы выполняются вручную и с помощью канало-промывочной машины
С конца августа комбинат по благоустройству очищает ливневую канализацию по улице Дзержинского – одну из самых длинных ливневок в Улан-Удэ. Её протяжённость – 463 метра. Работы выполняются вручную и с помощью канало-промывочной машины, которая напором воды из резинового шланга пробивает, как «игла», все застои в канализационной трубе.
За прошлый месяц было очищено восемь ливневых канализаций по улицам Хоца Намсараева, Трубачеева, Терешкова, Бойдоновская, Музейная, Октябрьская вблизи школы №48 и в 102 мкрн.
Специалисты рассказывают, чаще всего при очистке достают бутылки, салфетки и мелкий мусор. В основном ливневки забиваются песком и гравием после дождей.
Всего на балансе комбината по благоустройству находится 57 ливневых канализаций. Их ежегодно в летний период очищают специалисты, чтобы во время дождей они качественно уводили ливневые воды, сообщили в администрации города.
В Улан-Удэ очищают одну из самых длинных ливневок
Общество, Фото:
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