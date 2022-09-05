



В Улан-Удэ для сотрудников «Горсвета» строят новый пристрой. Он позволит забыть о нехватке помещений, неудобствах, стеснённых условиях работы городских электриков. Также появится возможность дополнительно набрать персонал, сообщили в мэрии.Новый пристрой появится на территории МБУ «Горсвет» на втором этаже существующего здания. Строители демонтировали старую крышу, сейчас идёт подготовка к обустройству каркаса второго этажа, бетонных стяжек и т.д.Здесь на общей площади 161,3 м2 появятся новая круглосуточная диспетчерская служба, комната отдыха для электромонтёров, современный медкабинет, кабинет мастеров, комната отдыха, раздевалка, библиотека.Ежегодно специалисты предприятия строят 40-50 километров уличного освещения, обустраивают более полутора тысяч новых светодиодных точек.Основная задача МБУ «Горсвет» - строительство и содержание сетей уличного освещения, обслуживание светофоров города, а также архитектурной подсветки.