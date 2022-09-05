Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»

Что именно реализуют на округах в следующем году – зависит от самих горожан



11 сентября рядом с каждым городским избирательным участком можно проголосовать за мероприятия проекта «Народный бюджет». Улан-удэнцы сами решат, что нужно сделать в своём районе в 2023 году: благоустроить сквер, сделать тротуар, детскую площадку или что-то другое. О порядке голосования сегодня на традиционном брифинге рассказал председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.



- Проект «Народный бюджет» – это одна из форм инициативного бюджетирования, форма взаимодействия горожан и власти. Люди сами прямым голосованием выбирают, на что тратить средства из городского бюджета. В этом году 11 сентября вблизи избирательных участков будет также открыто голосование за объекты «Народного бюджета». Приглашаем наших жителей, неравнодушных и активных, прийти и проголосовать. Голос каждого будет учтён, - сказал Вадим Имидеев.



Места для голосования по проекту «Народный бюджет» будут находиться рядом с избирательными участками. Волонтёры проекта подробно расскажут о перечне мероприятий на округах и помогут проголосовать. Кроме того, дополнительно горожане могут указать мероприятия, которые не прописаны в перечне, они также будут учитываться.



- Депутаты Улан-Удэнского городского совета депутатов совместно с районными администрациями собрали предложения, что именно жители хотят благоустроить на своих округах. Спектр мероприятий получился гораздо шире, чем в прошлом году. Люди, действительно, увидели, как идёт работа, как проходит контроль качества. В следующем году мы будем работать по многим направлениям: впервые горожане указали велосипедный трек, будем устраивать парковки, остановочные павильоны. Естественно, продолжатся работы по отсыпке и грейдированию дорог, - сказал Вадим Имидеев.



Все мероприятия от планирования до контроля качества работ на объектах будут реализованы с участием общественности: жителей, депутатов горсовета, активистов местных ТОСов, управляющих компаний и других.



Напомним, в 2020 году на средства «Народного бюджета» город приобрел новые автобусы, благоустроил 30 городских пространств.



В 2022 году в рамках проекта благоустроено 39 объектов: 12 спортивных площадок, 6 тротуаров и внутриквартальных проездов, отсыпано и отгрейдировано 17 улиц на Левом берегу, устроены сети наружного освещения, проведена световая иллюминация и многое другое, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

