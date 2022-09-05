На Байкальском питчинге представят 11 кинопроектов

Лауреатов объявят на открытии международного кинофестиваля



11 работ представят на Байкальском питчинге кинопроектов. Это пять документальных и шесть игровых фильмов из Иркутска, Красноярска, Екатеринбурга, Москвы и Ставрополя. Их защита состоится 21 сентября в иркутском доме Кино. Начало в 11:00. Вход свободный.



Мероприятие состоится в рамках Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина. В этом году питчинг проводится на региональном уровне.



В номинации «Документальное кино» представлены проекты, которые посвящены экологическому состоянию Байкала, творчеству сибирских музыкантов, последним жителям умирающего села Карда. Одна из киноработ расскажет о легенде российского хоккея с мячом Евгении Гришине, другая посвящена пожарникам-добровольцам, работающим в лесах Иркутской области и Бурятии.



Среди работ в номинации «Игровое кино» – проект полнометражного фильма ведущего режиссёра Иркутского областного кинофонда Андрея Юдина. Лента рассказывает историю Александра – сироты из провинции. Он теряет работу и жильё в городе и начинает новую жизнь в лесу. Когда на его пути встают браконьеры, Александр понимает, что кроме очищения, тайга несёт в себе и погибель.



– Короткие метры, полнометражные работы и сериалы от комедий до фантастики и хорроров – отбирать проекты было одновременно трудно и очень интересно. Я уверен, что членам жюри будет над чем подумать и поспорить в процессе выявления победителя. Участникам желаю презентовать свои проекты на том же уровне, на котором они написаны, – сказал член отборочной комиссии, сценарист, креативный продюсер компании «Мувистарт» Роман Картушин.



В состав жюри Байкальского питчинга кинопроектов вошли известные иркутские режиссеры Юрий Дорохин, Дмитрий Слободчиков, Павел Скоробогатов, а также председатель Иркутского отделения союза кинематографистов России Ольга Бельская, продюсер, руководитель центра развития кинематографии имени Леонида Гайдая Юрий Яшников. Они выберут лауреатов, которых объявят 22 сентября на торжественном открытии кинофестиваля «Человек и природа» в кинотеатре «Художественный». Победители в каждой номинации получат по 300 тысяч рублей от Иркутского областного кинофонда. Кроме того, одному из игровых проектов достанется специальный приз – индивидуальная консультация от художника-постановщика Тимофея Махнева.



Также, 22 сентября в доме Кино пройдут мастер-классы иркутских кинематографистов. Мастер-классы предназначены для участников питчинга, а также для всех интересующихся современным кинопроизводством, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.



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