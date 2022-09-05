В Иркутской области создадут федеральный центр химии

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток»



На территории промплощадки бывшего предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области сегодня, 5 сентября, заложили первый камень и памятную капсулу в честь начала строительства экотехнопарка «Восток». В торжественном мероприятии приняли участие официальные лица.



Производственно-технический комплекс «Восток» создаётся в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности». Всего на территории России будет построено семь таких экотехнопарков. Первые четыре создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Три будут построены с нуля в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.



Работы по строительству экотехнопарка в Усолье-Сибирском должны быть выполнены до конца 2024 года. Основная специализация будущего экотехнопарка – обезвреживание и переработка ртутьсодержащих отходов посредством демеркуризации. Продуктами такой переработки станут ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов. Задача экотехнопарка не просто переработать накопленные и поступающие отходы, а обеспечить максимальное извлечение полезных компонентов для последующего вовлечения в хозяйственный оборот.



По информации ФГУП «ФЭО», экотехнопарк будет отвечать всем экологическим стандартам производства, особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности и экологического мониторинга. На производстве будут применены одни из лучших технологий по очистке, использованы автоматизированные системы оценки состояния окружающей среды, создана многоуровневая система наблюдений. Схема организации производства исключает контакт отходов с окружающей средой. Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, что исключит захоронение отходов.



На данной территории будет создан промышленный кластер – федеральный центр химии. Это совместный проект госкорпорации «Росатом», Иркутского института химии имени А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН и центра стратегических разработок «Северо-Запад» при поддержке региональной и муниципальной власти, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Напомним, ранее, в 2020 году правительством Российской Федерации был утвержден комплекс неотложных мер по приведению в безопасное состояние объектов, расположенных на территории Усолья-Сибирского, а также утвержден план мероприятий по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды. В 2020-2021 годах были реализованы первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее сложных объектов на промышленной площадке усольского «Химпрома». В их числе: перезатаривание 17 аварийных емкостей с химическими веществами, ликвидация 12 скважин рассолопромысла, установка противофильтрационной завесы и локальных очистных сооружений для ликвидации угрозы залпового выброса нефтепродуктов в бассейн реки Ангара. Все первоочередные работы были завершены.



Помимо комплекса неотложных мер, необходима ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа. Первый этап ликвидации включает в себя промышленную площадку ООО «Усольехимпром», шламонакопитель, полигон твердых бытовых отходов, комплекс бывших очистных сооружений с иловыми картами. Второй этап включает участок «нефтяной линзы», проведение мероприятий по биоремедиации (очистка загрязненных сред) на части участков. Первый этап проекта прошёл общественные обсуждения, документы переданы на госэкспертизу. Общественные обсуждения по второму этапу проекта завершаются. Сейчас идут демонтажные работы на площадке бывшего «Усольехимпрома». Всего в рамках заключенного госконтракта предстоит демонтировать 204 здания с общим объёмом строительных конструкций более 3 млн куб. метров. До конца 2022 года будет демонтировано 125 зданий, остальные в 2023 году.



