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За выборами главы Бурятии будут бдить сотни наблюдателей

За выборами главы Бурятии будут бдить сотни наблюдателей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общественники смогут принимать жалобы от избирателей

11 сентября состоятся выборы главы Бурятии. Как обычно, в Национальной библиотеке Бурятии развернётся центр общественного наблюдения. За ходов выборов будут следить 854 общественных наблюдателя.

- Центр общественного наблюдения будет размещаться на третьем этаже Национальной библиотеки. Наш центр откроется в 8 часов и будет работать до 21 часа. Мы, как Общественная палата, в этом году подготовили 854 наблюдателя, которые будут находиться на всех избирательных участках и районах республики. Для них было проведено обучение, то есть у каждого общественного наблюдателя сегодня есть так называемый «золотой стандарт», или по-другому чек-лист. «Золотой стандарт» - это около 50 вопросов, на которые должен ответить общественный наблюдатель. Это и то, каким образом подготовлен избирательный участок, как проходила сама процедура голосования, и самое главное, как шёл подсчёт голосов, - пояснила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

Все жалобы по ходу выборов можно будет передать на телефон центра общественного наблюдения 8-800-302-15-31.

- Будет работать мобильная оперативная группа, есть возможность выехать на ближайшие избирательные участки. Если такой возможности не будет, то в течение всего дня (до 9 часов), в режиме видеоконференции центр общественного наблюдения может связаться с любым избирательным участком, с любым общественным наблюдателем для того, чтобы получить эту информацию, или о тех нарушениях, которые они увидели. Кроме того, будет работать юридическая группа, это касается всех тех вопросов, которые будут возникать у общественных наблюдателей. Это возможность связываться с самими группами общественных наблюдателей непосредственно в районах, - сообщила Татьяна Думнова.

Она выразила надежду, что выборы пройдут «легитимно, честно, открыто».

По её словам, онлайн-видеотрансляции в центре общественного наблюдения этом году не будет. В отличие от прошлых выборах, когда записи видеотрансляции прямо с участков шли в режиме онлайн. Однако участки всё равно оборудованы камерами, так что записи с них можно будет отмотать и посмотреть, что происходило в определённый момент.

Татьяна Думнова объяснила отсутствие трансляции тем, что это достаточно дорогостоящее мероприятие: «Нужно было установить дисплей, установить программное обеспечение и так далее. Но я надеюсь, что с развитием информационных технологий всё-таки такая возможность будет. Это было очень удобно, потому что мы могли обратиться в этот участок, посмотреть, что там происходит и в дальнейшем действительно видеть и когда закрывались участки, как хранились сейф-пакеты».

- Мы решили через каждые два часа проводить zoom-конференции, вызывая на разговор те или иные участки, общественных наблюдателей из разных районов, чтобы понять, какая идёт явка избирателей на этих участках, есть ли какие-то нарушения и так далее. Если случится какое-то нарушение, то уже в режиме видеоконференции мы как общественная палата можем переговорить и подключить юристов и любые другие структуры для решения этих проблем, - добавила Думнова.

Бурятия будет подключена к карте независимого общественного мониторинга – это федеральный проект, где каждые два часа республика передаёт данные о ходе голосования. 
выборы

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