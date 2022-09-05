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В Бурятии фельдшера поздравили со столетием

В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Юбилей отмечает Васса Алейник

Сегодня, 5 сентября, в Селенгинском районе Бурятии со столетием поздравили Вассу Павловну Алейник.

Именинница родилась в селе Лапшиново Джидинского аймака в многодетной трудолюбивой семье 5 сентября 1922 года. В 1937 году окончила семилетнюю Нижне-Торейскую школу и в этом же году поступила в фельдшерско-акушерскую школу в городе Улан-Удэ. С тех пор всю свою трудовую жизнь юбиляр посвятила работе фельдшера-акушера. Она приняла на свет сотни детей, которые выросли и создали новые семьи.

- Интересная женщина, за плечами которой век разнообразных событий: войны, трудовые достижения, радости и победы, судьбы людей и память, которая сохранила всё до донышка. Поздравляем Вассу Павловну с днём рождения – столетним юбилеем! Желаем здоровья, бодрого настроения, радости, заботы близких и родных людей, – отметили в мэрии Гусиноозёрска.

Со знаменательной датой Вассу Павловну пришли поздравить представители администраций Селенгинского района и города Гусиноозёрск, ОСЗН по Селенгинскому району, Гусиноозёрской ЦРБ, районного и городского советов депутатов, организации «Дети войны». Имениннице вручили приветственный адрес от президента России и открытку от главы Бурятии, сообщает пресс-служба районной администрации.
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