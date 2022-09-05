В селе Бурятии открыли мемориальную доску танкисту

Общество, Фото: пресс-служба администрации Заиграевского района

Виктор Вторушин был учеником Илькинской СОШ



В селе Илька Заиграевского района Бурятии была установлена мемориальная доска в память о ефрейторе Викторе Андреевиче Вторушине, погибшем при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Доска появилась на стене Илькинской СОШ.



На церемонии открытия присутствовали представители администрации района, районного совета, республиканской общественной организации «Союз солдатских родителей Республики Бурятия». Песню «Встанем» исполнил солист оркестра 11 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Баясхалан Базаржапов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заиграевского района.



Виктор Вторушин учился в Илькинской средней школе с 2001 по 2010 годы. Служил механиком-водителем в гвардейской танковой бригаде. Награждён орденом мужества (посмертно).

