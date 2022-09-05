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Сентябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом

Сентябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Эта неделя обещает быть тёплой

В Бурятию заглянет тёплая погода. Начавшийся с заморозков сентябрь скоро порадует 25-градусной жарой. Однако в отдалённых районах ночами всё же ожидаются минусовые температуры, а в горах пройдёт мокрый снег.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 6 сентября, по республике переменная облачность, без осадков, утром местами туман, днём по крайнему северу местами небольшой дождь. Ветер переменный ночью слабый, днём западный 4-9 м/с. Температура ночью +1,+6, местами 0,-5, днём +20,+25, местами +11,+16.

В среду, 7 сентября, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +5,+10, местами +2,-3, днём по южной половине +20,+25, по крайнему югу до +29, по северной половине +13,+19.

В четверг, 8 сентября, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +1,+6, по северной половине до 0,-5, днём +28,+33, местами +18,+23.
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