Четыре комплекса ГИБДД передислоцировали
Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию четырёх комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Новые стационарные камеры появятся в Улан-Удэ в районе посёлка Солдатский, в села Калинишна Кяхтинского района, вблизи села Никольск Мухоршибирского района, в селе Кырен Тункинского района, около школы.
Ранее этим комплексы находились в других местах республики.
Госавтоинспекция Бурятии призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Только с начала 2022 года в республике собственникам автомобилей было направлено более 330 тысяч постановлений об административных правонарушениях.
В Бурятии камеры фиксации нарушений появились в новых местах
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