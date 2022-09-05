05 сентября

04 сентября

Популярное

В Бурятии камеры фиксации нарушений появились в новых местах

В Бурятии камеры фиксации нарушений появились в новых местах
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Четыре комплекса ГИБДД передислоцировали

Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию четырёх комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Новые стационарные камеры появятся в Улан-Удэ в районе посёлка Солдатский, в села Калинишна Кяхтинского района, вблизи села Никольск Мухоршибирского района, в селе Кырен Тункинского района, около школы.

Ранее этим комплексы находились в других местах республики.

Госавтоинспекция Бурятии призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Только с начала 2022 года в республике собственникам автомобилей было направлено более 330 тысяч постановлений об административных правонарушениях.

ГИБДД камеры фиксации

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сентябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом
Сентябрь ещё порадует жителей Бурятии теплом
Общество, 05.09.2022
Эта неделя обещает быть тёплой
В Бурятии камеры фиксации нарушений появились в новых местах
В Бурятии камеры фиксации нарушений появились в новых местах
Общество, 05.09.2022
Четыре комплекса ГИБДД передислоцировали
В Улан-Удэ микрокотик обрёл семью
В Улан-Удэ микрокотик обрёл семью
Общество, 05.09.2022
Василёк с удовольствием заботится о маленьком ребёнке
На «Улице Дальнего Востока» открылся павильон Бурятии
На «Улице Дальнего Востока» открылся павильон Бурятии
Общество, 05.09.2022
«Внутри чего только нет – от интерактивного проекта «Хунну. Погружение в прошлое» до моделей вертолётов», - рассказывают организаторы
Известный танцор Евгений Папунаишвили приехал в Бурятию
Известный танцор Евгений Папунаишвили приехал в Бурятию
Общество, 05.09.2022
Евгенией Папунаишвили снимает программу для федерального телеканала  
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал ниже 200
Общество, 05.09.2022
На амбулаторном лечении находятся почти 2,5 тысячи больных
Участница шоу «Голос 60+» из Улан-Удэ до слёз растрогала Елену Ваенгу
Участница шоу «Голос 60+» из Улан-Удэ до слёз растрогала Елену Ваенгу
Общество, 05.09.2022
Тамара Михалёва успешно прошла слепые прослушивания
В Улан-Удэ состязались добровольные пожарные авиазавода
В Улан-Удэ состязались добровольные пожарные авиазавода
Общество, 05.09.2022
В состязании приняли участие добровольные пожарные расчёты Улан-Удэнского авиазавода
Проезд из Улан-Удэ до Гусиноозёрска подорожал сразу на 40 рублей
Проезд из Улан-Удэ до Гусиноозёрска подорожал сразу на 40 рублей
Общество, 05.09.2022
Шокирующая новость пробила жителей на ностальгию
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Общество, 05.09.2022
С огнём боролись более 20 человек
В Улан-Удэ до +19 градусов
В Улан-Удэ до +19 градусов
Общество, 05.09.2022
Днём по республике преимущественно без осадков
У черемховчанки стащили телефон в электричке
У черемховчанки стащили телефон в электричке
Общество, 04.09.2022
Стоимость сотового составляет 22 тысячи рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^