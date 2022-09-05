В Бурятии камеры фиксации нарушений появились в новых местах

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Четыре комплекса ГИБДД передислоцировали



Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию четырёх комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.



Новые стационарные камеры появятся в Улан-Удэ в районе посёлка Солдатский, в села Калинишна Кяхтинского района, вблизи села Никольск Мухоршибирского района, в селе Кырен Тункинского района, около школы.



Ранее этим комплексы находились в других местах республики.



Госавтоинспекция Бурятии призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Только с начала 2022 года в республике собственникам автомобилей было направлено более 330 тысяч постановлений об административных правонарушениях.



