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В Улан-Удэ микрокотик обрёл семью

В Улан-Удэ микрокотик обрёл семью
Общество,  Фото:"Собака счастья"
Василёк с удовольствием заботится о маленьком ребёнке

В Улан-Удэ карликовый кот Василёк, которого прежние хозяева выбросили на улицу из-за особенностей развития, обрёл семью. Об этом рассказали в улан-удэнском фонде защиты животных «Собака счастья»: «Наш милый микрокотик Василёк уехал домой!».

Его новая хозяйка рассказала, что котик оказался заботливым нянькой.

- Он аккуратно лёг в ножки к малышу, не тревожил его, и всю ночь они так безмятежно проспали. А утром они были «не разлей вода». Мы очень рады за Василька и верим, что он в надёжных руках! – написали волонтёры фонда «Собака счастья».

Как сообщал «Байкал-Daily», котика нашли на территории детского интерната. От обычных котов его отличает небольшой размер – у него синдром карликовости. Впрочем, эта особенность не влияет на здоровье и характер кота. Сам по себе Василёк очень нежный и ласковый. 
кошка

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