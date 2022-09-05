Василёк с удовольствием заботится о маленьком ребёнке
В Улан-Удэ карликовый кот Василёк, которого прежние хозяева выбросили на улицу из-за особенностей развития, обрёл семью. Об этом рассказали в улан-удэнском фонде защиты животных «Собака счастья»: «Наш милый микрокотик Василёк уехал домой!».
Его новая хозяйка рассказала, что котик оказался заботливым нянькой.
- Он аккуратно лёг в ножки к малышу, не тревожил его, и всю ночь они так безмятежно проспали. А утром они были «не разлей вода». Мы очень рады за Василька и верим, что он в надёжных руках! – написали волонтёры фонда «Собака счастья».
Как сообщал «Байкал-Daily», котика нашли на территории детского интерната. От обычных котов его отличает небольшой размер – у него синдром карликовости. Впрочем, эта особенность не влияет на здоровье и характер кота. Сам по себе Василёк очень нежный и ласковый.
В Улан-Удэ микрокотик обрёл семью
Общество, Фото:
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