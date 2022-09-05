В соревнованиях примут участие юные борцы Иркутской области
С 9 по 11 сентября в селе Закулей Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа пройдёт II региональный турнир по вольной борьбе среди юношей «Кубок чемпионов». Соревнования посвящены памяти ветерана ВОВ и директора Закулейской СОШ Иринчея Матханова. Турнир пройдёт в борцовской юрте села Закулей.
К участию в соревнованиях с одного района Иркутской области допускается по одному спортсмену в каждой весовой категории. Юноши 2010 года рождения и младше выступают в весовых категориях: 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг и 42 кг. Юноши 2005 года рождения и старше: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 75 кг.
10 сентября с 10:00 состоятся предварительные и финальные схватки во всех весовых категориях. В 12:00 пройдёт торжественное открытие, в 19:30 – закрытие и награждение победителей.
Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются грамотами, медалями и денежными призами, также учреждены специальные призы. Тренеры чемпиона также вручается медаль, грамота и денежная премия. Призовой фонд турнира – 500 тысяч рублей, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Возрастное ограничение 6+
В Усть-Ордынском округе состоится турнир по вольной борьбе
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