05 сентября

04 сентября

Популярное

В Усть-Ордынском округе состоится турнир по вольной борьбе

В Усть-Ордынском округе состоится турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В соревнованиях примут участие юные борцы Иркутской области

С 9 по 11 сентября в селе Закулей Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа пройдёт II региональный турнир по вольной борьбе среди юношей «Кубок чемпионов». Соревнования посвящены памяти ветерана ВОВ и директора Закулейской СОШ Иринчея Матханова. Турнир пройдёт в борцовской юрте села Закулей.

К участию в соревнованиях с одного района Иркутской области допускается по одному спортсмену в каждой весовой категории. Юноши 2010 года рождения и младше выступают в весовых категориях: 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг и 42 кг. Юноши 2005 года рождения и старше: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 75 кг.

10 сентября с 10:00 состоятся предварительные и финальные схватки во всех весовых категориях. В 12:00 пройдёт торжественное открытие, в 19:30 – закрытие и награждение победителей.

Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются грамотами, медалями и денежными призами, также учреждены специальные призы. Тренеры чемпиона также вручается медаль, грамота и денежная премия. Призовой фонд турнира – 500 тысяч рублей, сообщает паблик «Борцы Бурятии».

Возрастное ограничение 6+
Усть-Ордынский Бурятский округ вольная борьба турнир Иркутская область спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия присоединится к декаде народных праздников и обрядов
Бурятия присоединится к декаде народных праздников и обрядов
Общество, 05.09.2022
В республике состоится межрегиональный фестиваль «Дыхание земли»
Кяхту посетит путешественник Фёдор Конюхов
Кяхту посетит путешественник Фёдор Конюхов
Общество, 05.09.2022
Он осмотрит коллекции местного краеведческого музея
Певица Максим приедет поздравить Иркутскую область с днём рождения
Певица Максим приедет поздравить Иркутскую область с днём рождения
Общество, 05.09.2022
10 сентября пройдет масштабная праздничная программа
В Бурятии появился русско-бурятский медицинский разговорник
В Бурятии появился русско-бурятский медицинский разговорник
Общество, 05.09.2022
Разговорник можно скачать всем желающим
В районе Бурятии открыли Удунгинский купеческий тракт
В районе Бурятии открыли Удунгинский купеческий тракт
Общество, 05.09.2022
Мероприятие прошло в рамках туристского форума
В Иркутской области отметили День Байкала
В Иркутской области отметили День Байкала
Общество, 05.09.2022
4 сентября в столице региона прошли праздничные мероприятия
Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса
Животные Бурятии стали победителями фотоконкурса
Общество, 05.09.2022
Объявлены итоги конкурса заповедной фотографии «Исчезающая красота»
В Иркутске стартовали Дни Усть-Ордынского Бурятского округа
В Иркутске стартовали Дни Усть-Ордынского Бурятского округа
Общество, 05.09.2022
Юбилейные мероприятия проходят с 5 по 9 сентября
В селе Бурятии открыли мемориальную доску танкисту
В селе Бурятии открыли мемориальную доску танкисту
Общество, 05.09.2022
Виктор Вторушин был учеником Илькинской СОШ
В Иркутской области создадут федеральный центр химии
В Иркутской области создадут федеральный центр химии
Общество, 05.09.2022
В Усолье-Сибирском заложили первый камень экотехнопарка «Восток»
В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
В Бурятии фельдшера поздравили со столетием
Общество, 05.09.2022
Юбилей отмечает Васса Алейник
Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»
Улан-удэнцев призывают проголосовать за объекты проекта «Народный бюджет»
Общество, 05.09.2022
Что именно реализуют на округах в следующем году – зависит от самих горожан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^