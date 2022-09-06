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На севере Бурятии выберут «Чудо заморское» и «Чудо-овощ»

На севере Бурятии выберут «Чудо заморское» и «Чудо-овощ»
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожан Северобайкальска зовут на конкурс-ярмарку

17 сентября в Северобайкальске пройдёт конкурс-ярмарка «Дары осени». Мероприятие состоится в 13:00 в городском парке.

Конкурс проведут по следующим номинациям: «Гигантский овощ» (плоды самого большого размера), «Чудо заморское» (редкое овощное или плодово-ягодное растение, выращенное в местных условиях), «Чудо-овощ» (плоды с необычной формой), «Овощное царство» (поделка из овощей, цветов и осенних растений), «Байкальское варенье» (варенье из необычных продуктов), «Стряпуха» (выпечка оригинальной формы и оригинальной начинки). Заявки принимаются на электронную почту: [email protected]

В случае непогоды ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции в рамках городского праздника перенесут в дом культуры «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.

Возрастное ограничение 6+

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